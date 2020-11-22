السعدون: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة.. يحدث بعد غد

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون اليوم الأحد إن أبكر وقت لغروب الشمس في السنة يحدث بعد غد في الساعة 49ر4 مساء وكذلك الأيام ال16 التي تليه حتى 9 ديسمبر حيث تكون أبكر الأيام التي تغيب بها الشمس خلال السنة.وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية () أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة خلال 365 يوما وربع اليوم وللأرض دورة ثانية إذ تدور على محورها كل يوم مدة 24 ساعة وهذا المحور ليس قائما مع الشمس بل مائلا 23 درجة ونصف الدرجة ولهذا السبب تحدث الفصول ويحدث اختلاف طول اليوم بشكل تدريجي بالزيادة والنقصان كل يوم.وأوضح أنه في 23 مارس يتساوى الليل والنهار وفي 20 يونيو يكون طول النهار بأقصى حالاته بطول 14 ساعة ودقيقة و40 ثانية وفي 23 سبتمبر يتساوى الليل والنهار مرة أخرى وفي 21 ديسمبر يكون الليل في أقصر حالاته طوله 10 ساعات و15 دقيقة و47 ثانية.وبالنسبة لوقت شروق الشمس ذكر ان أبكر شروق للشمس يحدث في 8 يونيو في الساعة 4 و47 صباحا أما آخر وقت لشروق الشمس فيكون يوم 4 يناير في الساعة 6 و43 صباحا بينما في الصيف يكون آخر غروب للشمس 22 يونيو في الساعة 6 و51 دقيقة.