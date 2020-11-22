رياضة

ريال مدريد يتعادل مع فياريال ويواصل نزيف النقاط

منذ ساعة واحدة
3 دقيقة واحدة

احتسبت ضد ريال مدريد رابع ركلة جزاء في مباراتين ليتعادل 1-1 مع مضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت، ويفقد نقاطا للمباراة الثانية على التوالي.

وغاب عن فريق المدرب زين الدين زيدان سبعة لاعبين بسبب الإصابة والمرض، من بينهم الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لكن حامل اللقب تقدم في الدقيقة الثانية بضربة رأس طائرة من ماريانو دياز.

واحتج فياريال على احتساب الهدف بسبب رفع مساعد الحكم رايته للحظات بداعي تسلل لوكاس فاسكيز، الذي لم يلمس الكرة على الإطلاق، قبل أن يرسل داني كاربخال التمريرة العرضية إلى ماريانو.

وتحسن أداء فياريال كثيرا في الشوط الثاني. وبعد أن أضاع عدة فرص، نجح المهاجم جيرار مورينو في التفوق على تيبو كورتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 76 عقب مخالفة من الحارس البلجيكي ضد البديل صمويل تشوكويزي.

وواصل فياريال البحث عن هدف الفوز وكاد أن يسجله عن طريق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، لكن كورتوا صمد ليتصدى لمحاولته.

ويحتل ريال مدريد، الذي خسر 4-1 أمام بلنسية في مباراته السابقة بالدوري، المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما يأتي فياريال ثانيا ولديه 19 نقطة.

ويتصدر ريال سوسيداد الترتيب برصيد 20 نقطة.

وغاب عن فريق المدرب زين الدين زيدان سبعة لاعبين بسبب الإصابة والمرض، من بينهم الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لكن حامل اللقب تقدم في الدقيقة الثانية بضربة رأس طائرة من ماريانو دياز.

واحتج فياريال على احتساب الهدف بسبب رفع مساعد الحكم رايته للحظات بداعي تسلل لوكاس فاسكيز، الذي لم يلمس الكرة على الإطلاق، قبل أن يرسل داني كاربخال التمريرة العرضية إلى ماريانو.

وتحسن أداء فياريال كثيرا في الشوط الثاني. وبعد أن أضاع عدة فرص، نجح المهاجم جيرار مورينو في التفوق على تيبو كورتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 76 عقب مخالفة من الحارس البلجيكي ضد البديل صمويل تشوكويزي.

وواصل فياريال البحث عن هدف الفوز وكاد أن يسجله عن طريق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، لكن كورتوا صمد ليتصدى لمحاولته.

ويحتل ريال مدريد، الذي خسر 4-1 أمام بلنسية في مباراته السابقة بالدوري، المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما يأتي فياريال ثانيا ولديه 19 نقطة.

ويتصدر ريال سوسيداد الترتيب برصيد 20 نقطة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

مان يونايتد يتعادل سلبيا مع تشيلسي وأولدترافورد يواصل عناده

منذ 4 أسابيع

الأهلي المصري يعطل مسيرة بيراميدز نحو الوصافة

أكتوبر 11, 2020

تعادل مخيب للآمال لتشيلسي مع أشبيلية

أكتوبر 20, 2020

ميلان يعود من اسكتلندا بـ3 أهداف و3 نقاط

أكتوبر 23, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى