سفارتنا بلندن تحذر المواطنين من عمليات احتيال مالية

حذرت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم الاحد المواطنين والطلبة والطالبات الدارسين في مختلف المدن البريطانية من تحويل اموال لجهات تدعي انها حكومية واحيانا خاصة تهددهم بالدفع او تحمل العواقب القانونية.وذكرت السفارة في بيان صحفي انها تلقت مؤخرا عددا من الشكاوى من مواطنين وطلبة تعرضوا للاحتيال من جهات كانت تقوم بالاتصال بهم وتدعي انها من وزارة الداخلية وتطالبهم بدفع مبالغ تخص رسوم لم يقوموا بدفعها مستغلين عدم معرفة بعضهم بالقوانين البريطانية.وشدد البيان على ضرورة تجاهل مثل هذه الاتصالات التي ترد غالبا من ارقام غير معلومة مشيرا الى ان “اي جهة سواء كانت حكومية او خاصة ولديها اي مطالبات مالية او قانونية تجاه اي شخص عليها مراسلته كتابيا وليس بواسطة الاتصال الهاتفي”.واكد البيان اهمية عدم اعطاء المواطنين والطلبة للمتصل تفاصيل بياناتهم الشخصية ومنها الاسم الكامل او عنوان السكن الا بعد التأكد من هوية الشخص والجهة التي يمثلها حتى لايتم استغلالها من قبل هذه الجهات.ودعا المواطنين والطلبة في حال حاجتهم الى اي مساعدة او استفسار الى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم: 02075903400.