سمو الأمير يستقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك سالم الحريص حيث قدم لسموه حفظه الله (موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية) من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر.