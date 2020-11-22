قاض أميركي يرفض طعون ترامب في انتخابات بنسلفانيا

رفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها “حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات”.

ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها “حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات”.