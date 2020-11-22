دوليات

قاض أميركي يرفض طعون ترامب في انتخابات بنسلفانيا

منذ 33 دقيقة
2 أقل من دقيقة

رفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها “حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات”.

ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها “حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

قتلوا بعد تقييدهم.. العثور على جثث جنود إثيوبيين في تيغراي

منذ أسبوع واحد

أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة

أكتوبر 20, 2020

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بـ”هدنة إنسانية” في ناغوني كاراباخ

منذ 4 أسابيع

خاصخبير فرنسي يحذر: فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة كورونا الثانية

منذ 4 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى