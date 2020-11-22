دوليات

كورونا يتحكم في مراسم تنصيب بايدن

منذ 37 دقيقة
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قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: “أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي”.

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: “أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي”.

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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