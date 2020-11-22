مختبر الكويت الوطني لشلل الأطفال يحقق نسبة 100% باختبار كفاءة عزل الفيروس

حققت مختبرات الصحة العامة ممثلة بمختبر الكويت الوطني لشلل الأطفال نسبة 100 بالمئة في اختبار كفاءة عزل فيروس شلل الأطفال على أعلى المعايير العالمية.وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الأحد إن هذا الانجاز يعكس مدى تطور الأداء الفني والاداري في المختبر وجهود الكويت في برامج عزل الفيروس العالمية.وأضاف الشيخ باسل الصباح أن هذا الإنجاز يعزز خدمات الصحة العامة ورؤية (كويت جديدة 2035) كما يعكس حرص الوزارة على الدعم المستمر للبنية الأساسية والقدرات الفنية لتعزيز الامن الصحي بالبلاد.وأكد مواصلة جهود وحرص جميع العاملين في وزارة الصحة على صون الأمن الصحي في البلاد والتميز بالأداء متوجها بالتهنئة للأطباء والفنيين والعاملين بقطاع الصحة العامة على هذا الانجاز الذي يدلل على التميز بالأداء.وأعرب عن فخر المنظومة الصحية بتلقى الوزارة شهادة تقييم أداء مختبر الكويت الوطني لشلل الأطفال الذي وافق أعلى المعايير وأحرز 100 بالمئة في قائمة اختبارات الكفاءة لعام 2020.وكان المختبر تلقى ضمن برنامج اختبار كفاءة الشبكة العالمية لمختبرات شلل الأطفال لمنظمة الصحةالعالمية مجموعة عينات مجهولة للاختبار مرسلة من المعهد الوطني الهولندي للصحة العالمية والبيئة بغية تقييم كفاءته في عزل الفيروسات منها وحصل المختبر في العينات التي خضعت للفحص به على نسبة 100 بالمئة.