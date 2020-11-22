“مسحة” وليد سليمان تثير الرعب في الأهلي قبل “نهائي القرن”

أعلن النادي الأهلي المصري، الأحد، أن لاعبه وليد سليمان سيخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، خلال الساعات القليلة المقبل، من أجل الاطمئنان على حالته.

ويشتبه بطل الدوري المصري في إصابة نجمه وليد سليمان بكوفيد -19، حيث خضع لمسحة السبت، رفقة لاعبي الفريق الأحمر عقب مواجهة أبوقير للأسمدة في بطولة الكأس.

وقال الأهلي على موقعه الرسمي “أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس (السبت)، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏”

وتمثل إصابة سليمان بفيروس كورونا، إن تأكدت، مشكلة كبرى للأهلي قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا المنتظر أمام الزمااك الجمعة المقبل، إذ يعد سليمان من عناصر الفريق الأساسية التي تتميز بالخبرة والمهارة.

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

وأوضح الأهلي أنه باستثناء اللاعبين الذين سبق إعلان إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق.

وتضمن قائمة مصابي الأهلي المصري بكورونا كل من محمود كهربا، ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان، وصالح جمعة.

ويشتبه بطل الدوري المصري في إصابة نجمه وليد سليمان بكوفيد -19، حيث خضع لمسحة السبت، رفقة لاعبي الفريق الأحمر عقب مواجهة أبوقير للأسمدة في بطولة الكأس.

وقال الأهلي على موقعه الرسمي “أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس (السبت)، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏”

وتمثل إصابة سليمان بفيروس كورونا، إن تأكدت، مشكلة كبرى للأهلي قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا المنتظر أمام الزمااك الجمعة المقبل، إذ يعد سليمان من عناصر الفريق الأساسية التي تتميز بالخبرة والمهارة.

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

وأوضح الأهلي أنه باستثناء اللاعبين الذين سبق إعلان إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق.

وتضمن قائمة مصابي الأهلي المصري بكورونا كل من محمود كهربا، ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان، وصالح جمعة.