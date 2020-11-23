أسماء المرشحين للقبول بجامعة الكويت في برامج كلية الدراسات العليا

أعلن الأستاذ الدكتور بدر فهد البديوي عميد كلية الدراسات العليا أسماء المرشحين للقبول والمرشحين للتسجيل كغير مقيدين ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2020/2021 متمنيا لهم النجاح والتوفيق، كما تقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل بالكلية ومركز نظم المعلومات ولمدراء البرامج ورؤساء المجالات وأعضاء اللجان على جهودهم المبذولة في تدقيق وتقييم طلبات المتقدمين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب وباء (كوفيد – 19)، سائلا المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة الإسلام وعن البشرية جمعاء.وفيما يلي أسماء المرشحين: أولا- المرشحون للقبول:الاسم البرنامجنوف جندل مناحى العازمى التاريخشيخه فالح حمود فالح كميخ العدوانى التاريخراشد حمد راشد فهد درئب العجمي التاريخشبيب ناصر عبدالله مبارك محمد العجمى التاريخريم عادل عجنان قبلان داحي العازمي التاريخسعد مبارك محمد رجا العويد العازمي التاريخريم عيد محمد خليفه محمد الدرعاوى التاريخروان عبدالرضا عبدالله علي عبدالرحمن اشكناني التاريخنسيبه مؤنس مصطفى حامد سليمان الترجمةشيخه عادل سلطان راشد المزيعل الترجمةشهد عبدالرحمن الهيلم مسمار شباط الظفيري الترجمةانوار وليد محمد سلمان غانم مرضي الغوينم الترجمةدانه بدر يوسف عبدالله عثمان النامي الترجمةفاطمه سالم الحجرف الترجمةمها مشعل تركى صقر فهد المطوطح العنزى الترجمةناصر عيسي يحي العتال الترجمةصالح مجبل صالح دويلان سويد الديحاني الفلسفةسلمى عماد سعدون صالح محمد المطوع الفلسفةنوره خالد عبدالحى عبدالله المشاري الحليل الفلسفةمرح عيد براك العواجي الشلاحي الفلسفةهند عبدالله عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم الكندري الفلسفةعبدالعزيز عبدالله خضير عباس أصول التربيةاسيل يوسف عجيل صغير أصول التربيةفاطمه قاسم عناناتى أصول التربيةمريم عبداللطيف سليمان احمد محمد العمران أصول التربيةشهد حسين علي محمد أصول التربيةدلال رجا فلاح افنيس راجي العازمي أصول التربيةعائشه عايض مناحي نايف جمل العجمي أصول التربيةعبدالعزيز مطلق سعد مطلق محسن الوطري الرشيدي أصول التربيةعاليه عبدالوهاب احمد خلفان أصول التربيةأنوار عبدالعزيز سعود عبدالعزيز سمران العبدلي أصول التربيةمنيره صياح مبارك قويضي العازمي أصول التربيةياسمين مالح عبار عوض أصول التربيةنرجس اسماعيل رضا عبدالهادي عبدالله أصول التربيةحنان علي جمعه علي عبدالله أصول التربيةغدير علي سعيد سمران البطحاني العازمي أصول التربيةمعالي علي عبد الهادي الزعبي أصول التربيةنوره عادل عبداللطيف ضيدان المحيي الضفيري أصول التربيةمشاعل راشد شبيب جابر حسين العجمي الإدارة والتخطيط التربويأشواق فرج علي فرج سمحان السليمانى الإدارة والتخطيط التربويعائشه بنت عبدالله بن وصفى خشيم الإدارة والتخطيط التربويامنه احمد حمد احمد حمد منصور الحداد الإدارة والتخطيط التربويتحرير مبارك حمد محمد الهاجري الإدارة والتخطيط التربويحصة علي صالح علي حسين العليوي الإدارة والتخطيط التربويآمنة محمد مجبل محمد الشنبار الصلال الإدارة والتخطيط التربويريم على جابر على نوطان المري الإدارة والتخطيط التربويالطاف احمد حسين المشارى الإدارة والتخطيط التربويعائشه محمد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي الإدارة والتخطيط التربويأميره محمد عبدالرضا حسين حسين الإدارة والتخطيط التربويفاطمه يعقوب يوسف أحمد محمد الرشيد الإدارة والتخطيط التربوياحمد عبدالعزيز مجيد حسين عبد علي حياه الإدارة والتخطيط التربويساره هويدي عواد عويد هضيبان العازمي الإدارة والتخطيط التربويالاء عبدالعزيز عبدالله ال بن علي مناهج وطرق التدريسريم أحمد حرفان حزام حسين الحرفه العازمي مناهج وطرق التدريسأسماء راشد سعد راشد الفويضل الهاجري مناهج وطرق التدريسانفال ناصر محمد الطليحى مناهج وطرق التدريسالاء احمد المزيني مناهج وطرق التدريسعبير عيد فالح عيد خلف لافي العازمي مناهج وطرق التدريسسلمى هادي فرحان العجمي مناهج وطرق التدريسوسميه مرزوق برجس مبارك فهيد القعمر مناهج وطرق التدريسأنوار حسن خليل الأبراهيم مناهج وطرق التدريسفاطمه عبد الله شبيب العتيبى مناهج وطرق التدريسخديجه قاسم حمزه حسن محمد تقي شعبان مناهج وطرق التدريسريم عايض رجعان صالح الصواغ العازمي مناهج وطرق التدريسعائشه عوض عبدالله محسن رشاش المطيري مناهج وطرق التدريسساره ردن فهد منير عيد المطيري مناهج وطرق التدريسيوسف يوسف محمود التناك مناهج وطرق التدريسشهد سعد مبارك الدوسري مناهج وطرق التدريسفضة مبارك دعسان عقيل مناهج وطرق التدريسامنه عبدالله ابراهيم عبدالله حسين مناهج وطرق التدريسمريم فهد دغيم حماد الدغيمان العازمي مناهج وطرق التدريسرحاب ناشي سيف نعير شبيب العازمي مناهج وطرق التدريسحليمه سعيد سلطان سعيد بوفرح مناهج وطرق التدريسفهد احمد جاسم محمد عوض العوض القانون الخاصمحمد محزم فالح الحبيني العازمي القانون الخاصفهد خالد فهد صنيتان رشاش المطيري القانون الخاصعبدالله عادل ابراهيم الصالح الابراهيم القانون الخاصبتول فيصل جمعه محمد علي تقي القانون الخاصدانه طلال خميس طلق خليف العقاب القانون الخاصالهنوف مفلح هيال الحربي القانون الخاصأمينه مبارك عمران موسى عيسى الحبيب القانون الخاصبشاير نواف علي عبدالله التويس القانون الخاصعبير مساعد محمد فالح ركبان العازمي القانون الخاصنوره محمد سعود عبدالعزيز محمد صرام القانون الخاصحمد يوسف محمد عبدالله عبدالعزيز الفارس القانون الخاصساره بندر صحن حمدان الميع العازمي القانون الخاصبدريه أحمد عبدالله أحمد سعد الناقه القانون الخاصوسميه سالم سعيد هليل عبدالله الشريجه القانون الخاصدلال عيسى حامد جاسم على بوقمبر القانون العامهيه عبدالرحمن خالد جاسم المطيري القانون العامعبدالله بسام احمد عقيل عبدالله القانون العامفهد عيد عواد سعود ابوعوينه القانون العامعائشه طارق ارحمه حسين صقر اللحدان القانون العامفاطمه جاسم محمد عبدالعزيز الحجي القانون العامنور حامد عبدالحميد كاظم محمد علي آل رشيد القانون العامحمد فضل علي راشد علي الحوطي القانون العامروان بدر ناصر محمد مسعود العلبان القانون العامأحمد سليمان يحيى سليمان يحيى القانون العاممحمد فهد علي خلف علي خلف المطيري القانون العامسعد محمد سعد سلمان محمد حماده القانون العامفرح ناصر فهيد حسن فهيد العجمي القانون العامنوف فهد عبدالله العبيد فجحان العازمي القانون العامغازي خالد سليمان خليفه حسين بورسلي القانون العاممناير صالح عبيد سلطان محمد السعيدي القانون العامدانه يوسف عبدالله فهد المضحى القانون العامابراهيم عبدالناصر علي ابراهيم خريبط القانون العامأمثال حفيظ شافي حفيظ شفيان العجمي القانون العاممروه ناصر سعود ناصر السعيد شريده العازمي القانون العاممنال صباح عبود عبود البيولوجيا الجزيئيةشوق ناصر الهاجري البيولوجيا الجزيئيةآمنه رسلان عبدالغافر محمد البيولوجيا الجزيئيةفضيلة صالح مزعل الهندال العلوم البيئيةحمد محمد على الامير العلوم البيئيةتهانى عبدالحميد عبدالرحمن عبدالوهاب اليوسف العلوم البيئيةحمد احمد محمد الكندري العلوم البيئيةناصر بدر صالح حسين القطيفى العلوم البيئيةطيبه ناظم محمد سلطان محمود المسباح العلوم البيئيةبدر مبارك سعيد الحضرمي العلوم البيئيةفرح حسين قطيف الشمري العلوم البيئيةنوره طارق محمود يوسف ناصر التناك العلوم البيئيةوضحه عبدالعزيز عبدالجليل ابراهيم خليفه الخالدي العلوم البيئيةعهد عبدالرزاق ساير جابر خلف الظفيري العلوم البيئيةشهد زايد مطنى غضبان مهنا الفضلي العلوم البيئيةمها يوسف حمدي صالح جابر عايض العتيبي العلوم البيئيةسليمان خالد جاسم عبدالله علي العبيد دبلوم عالي في التمويل الاسلاميامل فرج علي محمد مهدي العجمي دبلوم عالي في التمويل الاسلاميعاليه عبدالله محمد عبدالله العبدالمحسن الطريجي دبلوم عالي في التمويل الاسلاميرواء عصام يوسف يعقوب عبدالوهاب الحنيان دبلوم عالي في التمويل الاسلاميانفال محمد عبدالله مطلق غريب الحصم الرشيدي دبلوم عالي في التمويل الاسلاميهاجر سالم مطلق سالم بوهدلك المويزري الرشيدى دبلوم عالي في التمويل الاسلاميحنان سالم ديحان ساكت دبلوم عالي في التمويل الاسلاميابرار فيصل صالح عسل علي الظفيرى دبلوم عالي في التمويل الاسلاميفواز مزيد فهد مزيد جبريل المطيرى دبلوم عالي في التمويل الاسلاميشاهه فهد بخيت فهد سعد العتيبي دبلوم عالي في التمويل الاسلاميعمر علي احمد محمد علي الكندري دبلوم عالي في التمويل الاسلاميفوز سامي محمود عجينه دبلوم عالي في التمويل الاسلاميأماني عبدالله متعب مسفر مرزوق العراده دبلوم عالي في التمويل الاسلاميمشاري رجا عامر مطلق مسعود عويجان الديحاني دبلوم عالي في التمويل الاسلاميدليم راشد دليم نومان حمود ناصر الحسيني دبلوم عالي في التمويل الاسلاميدلال خليل ابراهيم الزايد دبلوم عالي في التمويل الاسلاميزهراء أحمد حسن صالح أحمد صالح دبلوم عالي في التمويل الاسلاميمريم سالم مطلق سالم بوهدلك المويزري الرشيدي دبلوم عالي في التمويل الاسلامينوف عبدالناصر سعود عبدالعزيز عبداللطيف العثمان دبلوم عالي في التمويل الاسلاميمشاعل عبيد شجاع المطيرى دبلوم عالي في التمويل الاسلاميعلي وائل فيصل سالم عبدالوهاب المطوع دبلوم عالي في التمويل الاسلاميمريم ثارى عبدالله محمد ثاري الرشيدي دبلوم عالي في التمويل الاسلاميسلطان فهد سلطان صالح مناحي الحسيني دبلوم عالي في التمويل الاسلاميليلى فراج ضيدان فراج الشمري علوم الأرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافيةأبرار احمد غالب لافي طالع المطيري هندسة البترول و الجيولوجيااحمد عبدالمجيد عبدالحميد علي هندسة البترول و الجيولوجياحسين محمد عبدالرضا بن صفر هندسة البترول و الجيولوجياشريفة فوزان ابراهيم صالح عثمان الراشد هندسة البترول و الجيولوجياروان موسى درويش حسن عباس هندسة البترول و الجيولوجياالاء بنت مؤيد بن حسين البصام هندسة البترول و الجيولوجيالجين عادل محمد عبدالله محمد الزامل هندسة البترول و الجيولوجياأسراء مهدي محمد صالح سيد مير علي سيد محمد القزوينى هندسة البترول و الجيولوجيافاطمه محمد احمد محمد احمد القلاف هندسة البترول و الجيولوجياريم عايض عيد رباح العتيبي التفسير وعلوم القرآنعبير براك عبدالمحسن محمد البناق التفسير وعلوم القرآنعثمان عبدالعزيز علي عبدالرحمن السلطان التفسير وعلوم القرآنادريسا سعيد زوروم التفسير وعلوم القرآنمنيره حمود عبدالله عبدالهادي جديع الرشيدي التفسير وعلوم القرآنداود سليمان علي حسين محمود الكندري التفسير وعلوم القرآنشيماء رفيع شهاب سالم العنزي التفسير وعلوم القرآنفاطمه سعد نايف شبيب بن شبيرمه العجمي التفسير وعلوم القرآننوال صايد حمدان صايد جروان الحريجي التفسير وعلوم القرآنعبدالرحمن ايمن العمر التفسير وعلوم القرآنعباس عبدالناصر عباس حبيب المناور التفسير وعلوم القرآنحنان شاهين عبدالله عيسى يحيى الفودري التفسير وعلوم القرآنعبدالله مشلش عبدالله صويان فالح دمر العجمي التفسير وعلوم القرآنمحمد سعود سعد سعود حجاب العجمي التفسير وعلوم القرآنخالد عبدالعزيز درويش علي الحديث الشريف وعلومهدلال حمد محمد حمد محمد فهيد العجمي الحديث الشريف وعلومهاحمد محمد هشام محمد محمد هشام الحديث الشريف وعلومهمحمد جاسم محمد غنيم مبارك البركه الحديث الشريف وعلومههاجر راشد سعد ابراهيم سليمان المانع الحديث الشريف وعلومهحمده عويد محمد ثاري الرشيدي الحديث الشريف وعلومهريم ظافر حمد مناحي عايض العجمي الحديث الشريف وعلومهمريم يوسف حمود ابراهيم السويلم الحديث الشريف وعلومهساره نجم سهيل نجم عبدالله الشمري الحديث الشريف وعلومهفهد مفلح مدغم مطلق الداهوم العازمي الحديث الشريف وعلومهمريم وليد حمدان مزيد حمود الرويعي الحديث الشريف وعلومهمحمد لعل محمد لعل محمد العقيدة وأصول الدعوةعلى عوض عليان الحربى العقيدة وأصول الدعوةعبد الرحمن منصور سعود الظفيري العقيدة وأصول الدعوةالاء نميري ابوخليل عبدالحي عطيه فقه وأصولسميره عبدالرزاق عبدالله فقه وأصولباسمه عايد عوض فالح عايد العازمي فقه وأصولعائشه ابجاد مرزوق مشرع خالد العتيبي فقه وأصولاحمد ياسر ابراهيم حمد ابراهيم الشطي فقه وأصولنجلاء سعد مناحي دهيم عيد الدوسري فقه وأصولعبدالرحمن مشعل ركابي جراح مشعل الضفيري فقه وأصولفهد احمد صالح حمود صالح العليوي العازمي فقه وأصولمعالي حمود نزال عقيل العنزي فقه وأصولسلمان عيد محمد سعد حسن الدوسري فقه وأصولالعنود محمد حمود دمخ حيلان المطيري فقه وأصولسلطان شافي سلطان العجمي فقه وأصولنوره خالد شطي مفظي عواد العجمى الصحة العامةمراحب مرزوق شبيب تركي قطامي الخالدي الصحة العامةاروى محمد ابورواش الاعمى الصحة العامةساره نواف بجاد سعيد ناهض المطيرى الصحة العامةسحر محمود بهزادي الصحة العامةهند ديب الملاح علم وظائف الأعضاءميس امين عبد الله عبدالوهاب ميكروبولوجيافاطمه أحمد محمد عبده حجازى ميكروبولوجياياسمين فهيم أمين شبيب الإحصاء وبحوث العملياتيوسف أحمد عبدالرضا بن صفر الإحصاء وبحوث العملياتمايا معتز حسين جاهين خالد راشد الإحصاء وبحوث العملياتعبدالله منصور سعد حمد العبدالله العطروزي الإحصاء وبحوث العملياتلولوه عبد الله خليفه الفرج الإحصاء وبحوث العملياتروان عادل محمد علي حسين الحطب الإحصاء وبحوث العملياتمها فيصل عبدالله ناصر ابراهيم الخرجي علم الأدلة الجنائيةكوثر موسى حسين اكبر التقنية الحيويةزهراء جواد عبدالكريم حسين محمد المؤمن التقنية الحيويةانفال ابراهيم جمعه احمد محمد حجي مهدي التقنية الحيويةعبدالرحمن حمد داخل حمد هزاع العجمي الجيولوجيابدور طارق جاسم محمد خلف السبتى الجيولوجيامحمد عمرو عبدالعظيم عبدالكريم دخيل الرياضياتاسامه عباس الحلبي الرياضياتفاطمه أحمد طلق زيد باني العتيبي الرياضياتأبرار أحمد يوسف محمد جاسم المحميد الرياضياتسالم يعقوب يوسف الجليبي الرياضياتعبد العزيز هاشم سيد حمزه ابو الحسن الرياضياتساره علي شيخ الرياضياتبتول على محمد سلمان الرياضياتمريهان محمد العربى العلوم الرياضياتيةعلي غلوم حبيب علي العلوم الرياضياتيةعبير رشود سعيد مجبل الرشودالجسار العلوم الرياضياتيةطاهره عبدالرسول اسماعيل أحمدي العلوم الرياضياتيةأحمد حاتم الشيخ الفيزياءلمى عبدالحافظ مصطفى الجلجولي الفيزياءناصر عبداللطيف ناصر مزعل الفيزياءمارياما توماس توماس بهانان الفيزياءفهد فلاح فهد الهاجرى الفيزياءفهد عمير عوده عمير الفيزياءأيه وحيد محمد صديق الكيمياءوليد خالد منذر الحسين الكيمياءفاطمة عبدالمحسن على العطار الكيمياءعلي السيد ابراهيم سيد احمد السيد ابراهيم الكيمياءمحمد بن داود بن سلمان النصار الكيمياءنور طارق فوده صديق الميكروبيولوجينوف علي محمد عوض سعد المطيري الميكروبيولوجيزينب عبد الله الاربش علم الحاسوبمريم حسين قاسم على علم الحاسوبالاء علي عبد الله الشمري علم الحاسوبسليمان ربيع محمد المطيرى علم الحاسوبمحمد يعقوب يوسف محمد علم الحاسوبفاطمه جاسم محمد خالد محمد المذن الجغرافياهاجر مصعب شاكر الشواف الجغرافيافاطمه الهيلم فهد غازي المطيري الجغرافيانوره فهاد عبدالله محمد فهد الفضلي الجغرافياأنوار منصور عماش مرزوق عجل الشلاحي الجغرافياعبد الرحمن احمد محمد احمد ناجي العلوم السياسيةمحمد طارق قاسم غلام محمد العلوم السياسيةيعقوب عادل يعقوب يوسف محمد البشير العلوم السياسيةخالد وليد خالد الردعان العلوم السياسيةشهد ايمن منصور بدر منصور الخرقاوي العلوم السياسيةخيريه احمد غلوم عبدالله ابراهيم الجمعه العلوم السياسيةمشعل نوفل عبدالكريم مزعل عثمان السعيد العلوم السياسيةفزان محمد محمدو ملافر دراسات المعلوماتفاطمه عبدالله الحميدي مناور حمد الخالدي دراسات المعلوماتفاطمه سالم عيدان المحميد دراسات المعلوماتدانه سعد شعيفان ماجد عرار الدوسري دراسات المعلوماتفاطمه على شيخ دراسات المعلوماتسمر فهد الفهد الحمود العبدالوهاب دراسات المعلوماتعايده مازن شفيق جلاد دراسات المعلوماتزينب شاكر عبدالكريم حسن عواد جاسم دراسات المعلوماتفاطمه احمد ملاحسن زين الدين دراسات المعلوماتساره محمد عبداللطيف عبالله عبداللطيف الملحم دراسات المعلوماتوضحه مبارك مجبل ادريس مجبل السكران دراسات المعلوماتلولوه امان خليل القطان دراسات المعلوماتعبدالله عيسى فلاح موسى حسن سعدون دراسات المعلوماتمعالى سعود عزيز شلاح عايض المطيرى دراسات المعلوماتعبد العزيز عادل عبد العزيز بهبهاني دراسات المعلوماتخالد جمال منصور عبدالله محمد صالح الحربي علم نفسأماني ظافر حمد مناحي العجمي علم نفسمريم انس عبدالقادر محمد ساعي علم نفسفاطمه حسين علي محمد بن حسن حياتي علم نفسغاليه يوسف علي محمد العبدالهادي الميلم علم نفسساره فهد عبدالعزيز عبدالمحسن اباالخيل علم نفسفجر جمال سامي سلطان العيسى علم نفسميسون عبدالجبار عبدالستار الناصر علم نفسعيده عبدالهادي عوض زيد سمره المطيري علم نفسوسميه على حمد مفرج العجمى علم نفسنور عبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد الجاسر علم نفسخوله عبدالحميد جاسم احمد الجاسم البلالى علم نفسصالح حمد صالح العليان الإقتصادمهناز وحيدي طاهر احمد الإقتصادحمود عقله صياد سحيمان العنزي الإقتصادساره علي محمد علي حياتي الإقتصادنانسى اكرم غريب الإقتصادعبدالعزيز خالد عبدالمجيد العوضي الإقتصادعمر خالد علي مطر الإقتصادحمد فوزي النجدى الإقتصادعبدالمحسن خالد محمد الفارس الإقتصادابتهال سند عيد خلوي عاصي المطيري الإقتصادعبدالله نبيل عيسى اللوغاني الإقتصادعبدالله حمد محمد راشد عيد العتل الإقتصادخالد نايف محمد جاسم عبدالله الدبوس الإقتصاداحمد عادل احمد الدوسرى الإقتصادزينب سليمان محمد حسن محمد حسين جمالي التمويلخالد منيف محروت الهذال التمويلحبيب احمد حبيب الجزاف التمويلعلى صفر علي يوسف التمويلشيماء علي مصطفى علوي التمويلراشد منيزل جاسر العنزي التمويلهيا سعد فهد سعد عبدالعزيز بن شكر التمويلراشد منصور راشد الراشد التمويلنوره محمد فؤاد حراره التمويلدانه رافع عبدالرزاق جراح الابراهيم التمويلمريم بنت حمود بن فيحان المطيري التمويلدلال منذر أحمد صالح الشايع التمويلآلاء نائل عبدالله محمد ابراهيم الجلال المحاسبةمريم ابراهيم سيد عنبر الرفاعى المحاسبةمنيره عصام عبدالعزيز علي الخالد المحاسبةحسين محمد أبوالحسن السيد هاشم السيد حسن الهاشمى المحاسبةمحمد بن عواد بن مسيعيد الرشيدي المحاسبةمحمد خالد المنصوري المحاسبةعبدالرحمن نجيب عبدالرزاق سعد الشرهان المحاسبةجواهر دبوس الدبوس المحاسبةشيماء رياض حميد علي حسين التحو المحاسبةبسمه محمد سعود الدخيل المحاسبةفاطمه نادر رافت الشمالي الهندسة الصناعية والنظمعقبه عيسى حميد زوير مشهور العنزي الهندسة الصناعية والنظموسميه صالح العازمي الهندسة الصناعية والنظمبدرية فهد محمد العجمي الهندسة الصناعية والنظمرزان وليد نادي حطاب سويدان نهار العنزي الهندسة الصناعية والنظمبشاير مانع راضي محمد احمد الهندسة الصناعية والنظممريم اسحق يوسف العبدالله الهندسة الصناعية والنظممنيره فيصل سليمان عبدالله العتيقي الهندسة الصناعية والنظملولوه عدنان أحمد الجوهر الهندسة الصناعية والنظمدلال على حمد العجمي الهندسة الصناعية والنظمناصر عبد الله احمد العوضى الهندسة الكهربائيةريم طارق جمعه عكاشه الهندسة الكهربائيةحسين خليل ابراهيم غلوم محمد حسين الهندسة الكهربائيةوليد خالد سلمان عامر مسلم حجاب العتيبي الهندسة الكهربائيةمصطفى محمد شفيق مصطفى الحريري الهندسة الكهربائيةحنان رضا باقر رضا باقر بهبهاني الهندسة الكهربائيةجراح خالد عبدالمجيد رشيد حاجي مهدي الكاظمي الهندسة الكهربائيةآيه محمد جاسم التركماني الهندسة الكهربائيةدلال راشد محمد الكندرى الهندسة الكهربائيةمحمد غسان قاسم الهندسة الكهربائيةعماد الدين باسل عابدين الهندسة الكهربائيةعبدالله عصام محمد الفيلكاوي الهندسة الكهربائيةضحى مصطفى عثمان مصطفى الهندسة الكهربائيةياسمين سلمان علي بولند الهندسة الكهربائيةمنير حزام مبارك عيد القحطاني الهندسة الكهربائيةشهد مساعد حمد الشيخ مساعد الهندسة الكهربائيةدلال بنت عبدالله بن صياح الحربي الهندسة الكهربائيةفهد صلاح الصالح الهندسة الكهربائيةحوراء عماد احمد وحيد الهندسة الكهربائيةعلي مهدي عيسى ناصر حسن بوعليان الهندسة الكهربائيةرهف مشهور محمد العنزى الهندسة الكهربائيةفارس عوض رجا حامد حمدي المطيري الهندسة الكهربائيةمناير عبدالله فالح العجمى الهندسة الكهربائيةساره نضال طالب حامد الهندسة الكهربائيةروان خالد هادي الشمري الهندسة الكهربائيةحسين صالح مسلم القديحي الهندسة الكهربائيةشروق ناصر فهد الحمدان الهندسة الكهربائيةياسين عادل عامر امين عامر الهندسة الكهربائيةميار فريد عبد العظيم عبدالعزيز الهندسة الكهربائيةسارا نادر محمد رفعت الهندسة الكهربائيةايمان صادق يحيى بو مجداد الهندسة الكهربائيةسما سلمان حسين الحمادي الهندسة الكهربائيةمنيره احمد عبدالرحمن الدعيج الهندسة الكهربائيةعبدالعزيز فوزى احمد العلى الهندسة الكهربائيةبندر عشوى حميد العنزي الهندسة الكهربائيةمريم عبد الكريم عبد القادر السرحان الهندسة الكهربائيةاحمد فيصل عبد الله الغانم الهندسة الكهربائيةعائشه يوسف مبارك يوسف مبارك المضاحكه الهندسة الكهربائيةعبدالله محمد الطويل العجمى الهندسة الكهربائيةدنيا خالد محمد الخالدى الهندسة الكهربائيةبتول عبد الله محمد جودت رزقالله الهندسة الكيميائيةهدى محمد أحمد حيدر الهندسة الكيميائيةفجر بدر يعقوب يوسف بن يوسف شبكوه الهندسة الكيميائيةيمنى محمد عادل حسين نوفل الهندسة الكيميائيةرزان نعيم محمود الرمحي الهندسة الكيميائيةعفراء يوسف بطيحان دحيلان مرشد المطيري الهندسة الكيميائيةشوق عادل علي ابراهيم مانع المانع الهندسة الكيميائيةحصه مبارك فالح علي جديعان العجمي الهندسة الكيميائيةفاطمه عبدالهادي علي عبدالهادي محمد الهندسة الكيميائيةعبدالله بن نعيم بن ابراهيم الشاوي الهندسة الكيميائيةكوثر جاسم عيسى جاسم أحمد المهنا الهندسة الكيميائيةعبدالعزيز عبدالله رسلان فهد الهندسة الكيميائيةمحمد عبدالله عبدالرزاق عبدالله المعيوف ابوقريص الهندسة الكيميائيةعبد المحسن نايف حسين العجمى الهندسة الكيميائيةفهده ظاهر صالح فالح الرشيدي الهندسة الكيميائيةحصه بدر راشد أحمد الراشد الهندسة الكيميائيةساره فالح محمد فالح سيف الشلاحي الهندسة الكيميائيةحسين فهد العتيبي الهندسة الكيميائيةعاليه سويلم سالم لعبوب عيد عنيفان الرشيدي الهندسة الكيميائيةبدر سند مبارك المطيرى الهندسة الكيميائيةسماح محمد اياد فتحى حسنيه الهندسة المدنيةمحمد اياد دعبول الهندسة المدنيةبسمه طلال ناصر العذبي الصباح الهندسة المدنيةحمزه حسن خليل الهندسة المدنيةهديل يوسف عبدالرحمن الكندرى الهندسة المدنيةعبدالله علي عبدالله علي سالم السالمي الهندسة المدنيةمريم مرزوق لافى عبد الجبار العتيبى الهندسة المدنيةريما ناهض محمد النجار الهندسة المدنيةفاطمه عبدالله حسين سعد حسين الحامد الهندسة المدنيةحمد انور طالب أحمد عبدالله الملا الهندسة المدنيةأشجان محمد ابراهيم خزام سرور العتيبي الهندسة المدنيةفاطمه دغش عبدالله محمد الجدادي الهندسة المدنيةبشاير خالد احمد المطاوعه الهندسة المدنيةرهف فيصل محمد احمد المنصور الهندسة المدنيةفاطمه هشام جعفر جاسم محمد عبدالرحيم الهندسة المدنيةليلى محمد على محمد حسن الشمالى الهندسة المدنيةفاطمه حسن عبدالرسول حسن اسماعيل الهندسة المدنيةهيا ناصر مصلط نهار مطلق العتيبي الهندسة المدنيةخالد عصام النجار الهندسة المدنيةريم حامد عبدالله حسن عبدالرحمن الهندسة المدنيةصقر غانم صقر علي شاهين الغانم الهندسة المدنيةنوف فلاح سبيل عتيق لافي المطيري الهندسة المدنيةآمنه محمد حسين احمد محمود الكندري الهندسة المدنيةسناء مشعل عبدالحي مهادي عبدالحي الشاهر الهندسة المدنيةناصر مطلق ناصر العنزى الهندسة المدنيةفهد عبدالحميد فهد محمد أحمد الرويح الهندسة المدنيةنور متعب فضيل ضيف الله ابورميه الهندسة المدنيةفداء على شاهر الحسن الهندسة المدنيةدلال وليد عبدالله ناصر غانم الغانم الهندسة المدنيةجاسم بسام يعقوب جاسم محمد حسن غلوم بوالبنات الهندسة المدنيةفاطمه فيصل محمد سالم مفرح الهاجري الهندسة المدنيةأسماء فراج حسين محمد سعد الجبلي الهندسة المدنيةعبير سليمان شعيب سعد محمد الطراروه الهندسة المدنيةموضي علي فاضل حمود مالك الصباح الهندسة المدنيةعسله طارق عبدالرزاق عبداللطيف محمد الدوسري الهندسة المدنيةأحمد عبدالعزيز المهيليج الهندسة المدنيةنور ابراهيم محمد اسماعيل اسحق الكندري الهندسة المدنيةشروق نايف مخلد شريد حسين المطيري الهندسة المدنيةحصه حامد يوسف السيد هاشم الغربللي الهندسة المدنيةايمان على عبدالحسين حاجى محمد بهمن الهندسة المدنيةرشيد عادل احمد يوسف الرشيد البدر الهندسة الميكانيكيةمحمد عبدالله الزين الهندسة الميكانيكيةضحى صلاح خليل ابراهيم عبدالله الهندسة الميكانيكيةجواهر غشام هزاع العجمى الهندسة الميكانيكيةعبدالله ابراهيم المرزوق الهندسة الميكانيكيةعبدالعزيز علي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان الحصان الهندسة الميكانيكيةحوراء سلمان درويش درويش الهندسة الميكانيكيةزهراء فاضل علوش الهندسة الميكانيكيةمهدي عبدالله خضير الفرج الهندسة الميكانيكيةمريم حسن عبدالرحمن محمد رستم محمود الهندسة الميكانيكيةأمينه وائل صالح العتيقى الهندسة الميكانيكيةعائشة عبدالرحيم حسين السلاحي الهندسة الميكانيكيةآلاء ناصر يعقوب الفودري الهندسة الميكانيكيةنور فيصل عبدالله حسين علي المذن الهندسة الميكانيكيةعبدالله محمد سعد ناصر عبدالعزيز العمار الهندسة الميكانيكيةعائشة محمد سعد منصور حسين المنصور الهندسة الميكانيكيةفرح عبد الله حسين بوعركى الهندسة الميكانيكيةعلى مصطفى عبد الوهاب حسين الهندسة الميكانيكيةديما هاني راشد حمود خليفه المجرب الهندسة الميكانيكيةعبدالعزيز عبدالله يوسف راشد ال بن علي الهندسة الميكانيكيةنورة عبدالله زيد القويعي الهندسة الميكانيكيةمساعد أحمد محمد حسين الهندسة الميكانيكيةدلال احمد سعد سالم عبدالله السليمان الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن ماجد احمد الصالح الهندسة الميكانيكيةفجر سعود محمد الهندسة الميكانيكيةعلى احمد باقر النجدي الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن عبدالعزيز عبرالرحمن البدر الهندسة الميكانيكيةغالب علي غالب المطيري الهندسة الميكانيكيةمحمد حسن احمد غلوم اشكنانى الهندسة الميكانيكيةناصر امين عبد الرحمن محمد العوضي الهندسة الميكانيكيةروان فهد عبدالرحمن محمد خوجه الكندري هندسة البترولعمر محمد طلبه شعبان هندسة البترولموضي هادى محمد حسن فهيد حسن العجمي هندسة البترولزهراء خالد عبدالله درويش هندسة البترولشريفه عبدالصمد حاجي حسين أحمد الشطي هندسة البترولمنيره علي محمد سعد العجمي هندسة البترولجورج ثروت صبحى ملك هندسة البترولعبدالرحمن حسين جاسم الشمري هندسة التحكم في النظم والعملياتعبدالوهاب حامد عبدالوهاب عبدالله البابطين هندسة التحكم في النظم والعملياتصالح محمد جريد الجريد هندسة التحكم في النظم والعملياتمحمد مبخوت سعد زمانان هندسة التحكم في النظم والعملياتاحمد علاء الدين احمد شفيق يحيى هندسة الكمبيوترالاء مجاهد محمود قنع هندسة الكمبيوترصفيه خالد علي الشمالي هندسة الكمبيوترعائشه أحمد عبدالمنعم ثروت دعبيس هندسة الكمبيوترحسين رضا حسين عباس غلوم شرف هندسة الكمبيوترسحاب هويج سعود حسين عبدالهادي ابوجمه العجمي هندسة الكمبيوترناصر محمد عبدالوهاب الربيع هندسة الكمبيوترسامي خميس عبد حمدان هندسة الكمبيوترريم خالد مطلق العنزي هندسة الكمبيوترآيه يحيى محمود عبدالقادر هندسة الكمبيوترفاطمه بدر السبيعى هندسة الكمبيوتربدر انور يوسف الوقيان هندسة الكمبيوترنوره أحمد عبد الله فهد الرشيدى هندسة الكمبيوترخديجه خالد عقله العلاطى هندسة الكمبيوترزهراء عدنان مبارك على هندسة الكمبيوترأماني فقعان راشد عوينان العازمي هندسة الكمبيوترمريم مفلح موسى المطيرى هندسة الكمبيوترعمر عبداللطيف عبدالله بوطيبان هندسة الكمبيوتررزان محمد جمال الخطيب هندسة الكمبيوترعلي فؤاد صادق عبدالله حسين هندسة الكمبيوترشيرين راميار صفائي هندسة الكمبيوترنور خليل عبدالرضا حسين هندسة الكمبيوترمحمد سامى محمد صالح الدلال هندسة الكمبيوترفاطمه حسين علي الشواف هندسة الكمبيوترآلاء محمد عبد الخضر غلوم شهباز أكبر هندسة الكمبيوترعبير عبدالله علمى حرس السياسة والإدارة الصحيةعائشة ناصر مالك السياسة والإدارة الصحيةنوار عبدالرحمن عبدالخالق السيد يوسف السياسة والإدارة الصحيةساره خليل جوهرحيات السياسة والإدارة الصحيةلؤلؤه فهد حمود حامد محمد الحيص السياسة والإدارة الصحيةبيتاك فاروش وارتان وارتان الصحة البيئية والمهنيةعائشه عبدالوهاب أحمد محمد على الكندري الصحة البيئية والمهنيةندى سامى عبدالرزاق صالح عبدالوهاب الصالح الصحة البيئية والمهنيةسميه رافت عشره الصحة البيئية والمهنيةريم عبد الوهاب محمد الحسن الصحة البيئية والمهنيةروان سعد هادى الظفيري الصحة البيئية والمهنيةرغد عمادالدين عبدالكريم عبيد التغذية وعلم الغذاءهيفاء عبد الرحمن على محمد التغذية وعلم الغذاءبتول فيصل محمد ابونقيرة التغذية وعلم الغذاءدانه محمد عبدالله فهد عبدالله التغذية وعلم الغذاءشهد فهمى أبوشعبان التغذية وعلم الغذاءاسرار نادر عبيد هلال طنف العتيبي التغذية وعلم الغذاءمنة الله اشرف محمد ابراهيم بعيت التغذية وعلم الغذاءسبيكه ابراهيم سليمان الدعيج التغذية وعلم الغذاءمرام عصام السيد محمد حسين التغذية وعلم الغذاءنوف نواف مسير نايف حواس الديحانى التغذية وعلم الغذاءأنفال زيد عثمان اسماعيل احمد مال الله نظم المعلومات الحاسوبيةراما عبد الله البج نظم المعلومات الحاسوبيةشاهه عبدالله غازي معاش دهش المطيري نظم المعلومات الحاسوبيةفاطمة عبدالهادى أحمد محمد عبدالرحيم أحمد نظم المعلومات الحاسوبيةعبير بسام عبدالرزاق مجيد نظم المعلومات الحاسوبيةأمينه هانى جاسم محمد عبدالرحيم علي نقي نظم المعلومات الحاسوبية ثانيا – المرشحون للتسجيل كغير مقيدين:الاسم البرنامجعلي صلاح حبيب الابراهيم البيولوجيا الجزيئيةفاطمه خالد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي البيولوجيا الجزيئيةدلال ناصر سعد طحيشل المطيري البيولوجيا الجزيئيةمريم محمد يعقوب يوسف عبدالنبي البيولوجيا الجزيئيةساره راشد عبدالله العتيبي البيولوجيا الجزيئيةساره رجاء خزام ناصر سليمان القصير العلوم البيئيةبدر عبدالكريم جمال جمال العلوم البيئيةأحمد طارق محمد إبراهيم خليل بن ناجي علوم الأرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافيةمريم عبدالرحمن يعقوب يوسف عبدالله العبدالهادي علوم الأرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافيةفاطمه فهد محمد علي فهد العبدالله علوم الأرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافيةمنال مانع بندر عجيل الصقيه الخالدي هندسة البترول و الجيولوجيااحمد فيصل احمد الفيلكاوى الإحصاء وبحوث العملياتبرجس كامل سويلم نهار نهير الظفيرى الإحصاء وبحوث العملياتمريم عادل عبدالله علي الشيحه التقنية الحيويةاحمد حامد محمد الفودري التقنية الحيويةمنيره حسين خالد علي حسين الخضري التقنية الحيويةمنيره ناصر عبدالله سعد هدبه الرشيدي الجيولوجياهشام عبدالعزيز عبدالله احمد محمد ملك الجيولوجياالاء محمد عبدالعزيز عبدالله الهويدي الرياضياتفيصل مبارك نشمي الشمري الرياضياتديالا عبدالرحيم محمود برهم الرياضياتإيمان مبارك جابر فحيمان الرياضياتحسام محمود يحي عبد اللطيف العلوم الرياضياتيةأنفال علي حسين مخيلف حماد العنزي العلوم الرياضياتيةنوال سالم مبارك العجمى العلوم الرياضياتيةحمد حسن محمد ال محمد الفيزياءمبارك خالد مبارك الدليمي الفيزياءمنيره طارق سيف محمد سيف العتيقي الكيمياءجمانه محمد عبدالرحمن محمد حسن علم الأدلة الجنائيةساره بدر اسماعيل علي السبت علم الأدلة الجنائيةخلف سليمان مضحي دغفق الصليلي العنزي علم الأدلة الجنائيةساره عبد الله مطلق عبدالله العتيبي علم الأدلة الجنائيةخالده بنت علي بن مرسل ال رزق علم الأدلة الجنائيةرواء “شرحبيل “محمد روحي كتانه علم الأدلة الجنائيةمي غازي محسن المطيري علم الأدلة الجنائيةبشاير طارق عبدالعزيز سالم عبدالعزيز المونس علم الأدلة الجنائيةشوق عبدالرزاق سوادى عبد الرزاق شهاب علم الأدلة الجنائيةانفال يوسف عيسى الشعيب علم الحاسوبعلياء بنت هادي بن عقيل الرشيدي علم الحاسوبعلياء نجف جمال علم الحاسوبأنوار راشد على الردعان علم الحاسوباماني هزاع محمد عواد بداح العنزي دراسات المعلوماتاسماء سامي عبدالله مصطفى محمد هادي دراسات المعلوماتعذاري عوض لزام ضيف الله الرشيدي دراسات المعلوماتاقبال عبدالعزيز عبدالله حسين الدغيم السعيدي دراسات المعلوماتضارى عبد الله جاسم المويجد دراسات المعلوماتمنار طارق عبد الله احمد فرحان الفرحان الإقتصادمناير عبدالحميد صالح عيسى حماده النهابه الهندسة الكيميائيةزهراء جابر اسماعيل خلف جمعة القلاف الهندسة الكيميائيةدلال ناصر محمد حمود احمد المطاوعه الهندسة الكيميائيةعائشه بدر ناصر سعود المنصور شداد المطيري الهندسة الكيميائيةحسن عبدالله القلاف الهندسة الكيميائيةعبداللطيف بسام عبدالرزاق حبيب مجيد هندسة التحكم في النظم والعملياتفيصل سعود محمد العتيبي هندسة التحكم في النظم والعملياتعبد الوهاب عبد اللطيف محمد البنوان هندسة التحكم في النظم والعملياتهنوف فهد عبود منفى عيد محمد العنزي هندسة التحكم في النظم والعملياتهاجر هادى عواد عبدالهادي مانع الفضلي هندسة التحكم في النظم والعملياتهيثم عبدالله حسين سالم هندسة الكمبيوترساره عادل سليمان الرشيد هندسة الكمبيوتر