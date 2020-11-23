“أنا جاهز”.. نجم الزمالك ينفي الشائعة المزعجة

نفى لاعب نادي الزمالك المصري ، أشرف بن شرقي، ما جرى تداوله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه جاهز لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة.

وكتب بن شرقي، على حسابه في موقع “إنستغرام”، “كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك”.

وجاء نفي بن شرقي بعدما تحدثت بعض الشائعات عن إصابة اللاعب المغربي بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وكان النجم المغربي قد تغيب عن الفريق المصري، خلال الآونة الأخيرة، على إثر انضمامه إلى منتخب المغرب الوطني، فلم يشارك فى مباراة أمام نادي إف سي مصر، التى أقيمت السبت فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويرتقب أن يلتقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال الإفريقي على “ستاد” القاهرة الدولي.

وكتب بن شرقي، على حسابه في موقع “إنستغرام”، “كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك”.

وجاء نفي بن شرقي بعدما تحدثت بعض الشائعات عن إصابة اللاعب المغربي بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وكان النجم المغربي قد تغيب عن الفريق المصري، خلال الآونة الأخيرة، على إثر انضمامه إلى منتخب المغرب الوطني، فلم يشارك فى مباراة أمام نادي إف سي مصر، التى أقيمت السبت فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويرتقب أن يلتقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال الإفريقي على “ستاد” القاهرة الدولي.