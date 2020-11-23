الخالد: الشيخ أحمد النواف رجل أمن من الطراز الأول ويحظى بثقة القيادة السياسية الحكيمة

هنأ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، «الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير».وأكد المحافظ الخالد، في تصريح صحافي أن «تولي الوزير الشيخ أحمد النواف، لهذا المنصب يصب في مصلحة العمل الأمني في البلاد ويبرهن بكل وضوح عن ثقة القيادة السياسية الحكيمة الكبيرة فيه».وأوضح أن «خبرة الوزير الشيخ أحمد النواف، الكبيرة كرجل أمن من الطراز الأول تؤهله لمهام هذا المنصب»، معربا عن «خالص أمنياته القلبية له بمواصلة مسيرة عمله الناجحة التي تحظى بمحطات ناصعة ومهمة من العمل الأمني والتنفيذي استهدفت خدمة الوطن وحماية مكتسباته».وختم الخالد، تصريحه، داعيا المولى جل وعلا أن «يجعل التوفيق والسداد حليفا لنائب رئيس الحرس الوطني في مهام عمله الجديدة».