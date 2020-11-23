«الداخلية»: دفن شهداء الوطن وفق مراسم عسكرية في مقبرة «الصليبخات».. بحضور وزيري الدفاع والداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه سوف يتم دفن شهداء الوطن اليوم الاثنين بعد صلاة العصر وفق مراسم عسكرية في مقبرة الصليبخات بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الاحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح وكبار القيادات الأمنية والعسكرية.وقالت إدارة الإعلام الأمني أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبعد جهود مكثفة في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين قد تمكنت من التعرف على 7 رفات تعود لأسرى ومفقودين كويتيين جراء الغزو العراقي للكويت.وتؤكد الادارة ان وزارة الداخلية مستمره في فحص باقي الرفات للتعرف عليهم وفور ذلك سيتم الإعلان عنهم.رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان