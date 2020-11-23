“الصحة”: آليات منظمة في حفظ الملفات والمستندات إلكترونياً





أكدت وزارة الصحة “عدم وجود أضرار أو تلفيات تذكر” في ملفاتها جراء الحريق الذي نشب صباح اليوم الأحد في أحد المكاتب بديوانها العام معلنة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي تشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أنه وقع نتيجة “تماس كهربائي”.وأوضحت (الصحة) في بيان صحفي أن هناك آليات منظمة لعملية حفظ الملفات والمستندات “إلكترونيا” مع وجود نسخ بديلة من المخاطبات الرسمية فضلا عن نسخ بديلة في أرشيفها وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة.وأضافت أنه تم فتح التحقيق للوقوف على أسباب الحريق الذي “لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية ولله الحمد إذ اقتصرت أضراره على بعض التلفيات المادية”.