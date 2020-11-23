بلدية «الجهراء»: الكشف على 5266 محل وتحرير 126 مخالفة.. أكتوبر الماضي

أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. ثامر المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر أكتوبرالماضي أسفرت عن الإشراف على الإشتراطات الصحية لــ 1816 من البقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم والمحلات، توجيه 831 تنبيها فضلا عن تحرير 126 مخالفة بعد الكشف على 5266 محل .وقال المطيري في تصريح صحفي بأن الفرق الرقابيه بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.وأشارإلى أن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا إلى غسيل وتعقيم 84325 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه إلى جانب تنظيف 496 منطقة آليا ورفع ونقل 85985 م3 من المخلفات مجهولة المصدر .ولفت إلى إصدار82 شهادة أوصاف ، 49 شهادة إنهاء إشراف فضلا عن توجيه 35 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي إلى جانب الكشف على عقارين .