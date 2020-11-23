سمو رئيس الوزراء: تعاون متميز بين الكويت والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس المجلس الاوروبي شارلز ميشيل جرى خلاله بحث مجمل العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي.كما تم استعراض أوجه التعاون المتنامي بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل التنسيق بشأنها إضافة إلى تبادل الرأي حيال القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي خلال الاتصال عن تقديره لدور دولة الكويت الفاعل في تعزيز أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي والسعي المشترك لتحقيق السلام في العالم.من جهته أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بمستوى التعاون المتميز بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التي تحقق مصالح الكويت ودول الاتحاد وخاصة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وعبر سموه عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي في دعم القضايا العربية العادلة والحرص على تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج العربي.وأعرب سموه عن تضامن دولة الكويت مع دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها بعض الدول الأوروبية مؤخرا ومؤكدا على موقف الكويت الراسخ في مناهضة كافة أشكال التطرف والإرهاب ودعمها لمختلف الجهود الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد استقرار ومقدرات الشعوب.