ميلان يحقق فوزه الأول في نابولي منذ 2010

سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفين ليفوز ميلان المتصدر 3-1 على نابولي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ويحقق انتصاره الأول في ضيافة غريمه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات.

وأحرز المهاجم المخضرم البالغ عمره 39 عاما الهدف الأول بضربة رأس قوية في الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في ست مباريات هذا الموسم.

وقلص دريس ميرتنز الفارق لنابولي ليستعيد الأمل، لكن زميله تيمو باكايوكو لاعب الوسط ارتكب خطأ عنيفا ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب قبل 25 دقيقة من النهاية.

وسجل البديل ينس هاوجه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وثارت شكوك حول حالة إبراهيموفيتش الصحية بعدما خرج بسبب مشكلة عضلية قبل 11 دقيقة من النهاية، وجلس اللاعب السويدي على مقاعد البدلاء ووضع حزمة من الثلج على عضلات الفخذ الخلفية.

وحافظ ميلان على سجله دون هزيمة واحتفظ بصدارة الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني، وبست نقاط عن نابولي سادس الترتيب.

وأنهت هذه المباراة سلسلة من 11 مباراة متتالية لميلان في ضيافة نابولي دون فوز، وحقق الفريق انتصاره الثاني فقط هناك في الدوري في القرن 21، بينما جاء الفوز الآخر بنتيجة 2-1 في أكتوبر تشرين الأول 2010 في مباراة شهدت تسجيل إبراهيموفيتش خلال فترته الأولى بالنادي.

وأحرز المهاجم المخضرم البالغ عمره 39 عاما الهدف الأول بضربة رأس قوية في الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في ست مباريات هذا الموسم.

وقلص دريس ميرتنز الفارق لنابولي ليستعيد الأمل، لكن زميله تيمو باكايوكو لاعب الوسط ارتكب خطأ عنيفا ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب قبل 25 دقيقة من النهاية.

وسجل البديل ينس هاوجه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وثارت شكوك حول حالة إبراهيموفيتش الصحية بعدما خرج بسبب مشكلة عضلية قبل 11 دقيقة من النهاية، وجلس اللاعب السويدي على مقاعد البدلاء ووضع حزمة من الثلج على عضلات الفخذ الخلفية.

وحافظ ميلان على سجله دون هزيمة واحتفظ بصدارة الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني، وبست نقاط عن نابولي سادس الترتيب.

وأنهت هذه المباراة سلسلة من 11 مباراة متتالية لميلان في ضيافة نابولي دون فوز، وحقق الفريق انتصاره الثاني فقط هناك في الدوري في القرن 21، بينما جاء الفوز الآخر بنتيجة 2-1 في أكتوبر تشرين الأول 2010 في مباراة شهدت تسجيل إبراهيموفيتش خلال فترته الأولى بالنادي.