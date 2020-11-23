وزير الدفاع يشارك باجتماع الدورة الـ17 لمجلس الدفاع الخليجي





شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الأحد في اجتماع الدورة ال17 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن الاجتماع عقد برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة محمد البواردي ومشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بهدف دراستها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها بالاضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.