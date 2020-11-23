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وليام وكيت ينعيان “قلب العائلة” الذي رحل

منذ 25 دقيقة
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أعرب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، عن حزنهما لرحيل كلبهما “لوبو” بعد أن كان “جزءا من عائلتهما” لمدة 9 سنوات.

ونشر دوق ودوقة كامبريدج صورة على حسابهما في تطبيق إنستغرام للكلب لوبو، مصحوبة بتعليق جاء فيه: “بمنتهى الحزن في نهاية الأسبوع الماضي، توفي كلبنا العزيز لوبو”.

وأضاف الأمير وليام وكيت في تعليقهما: “لقد كان في قلب عائلتنا على مدار السنوات التسع الماضية وسنفتقده كثيرا”.

وكان وليام وكيت قد حصلا على الكلب لوبو كهدية بمناسبة زواجهما، من جيمس ميدلتون، شقيق كيت.

وعلق ميدلتون على إنستغرام على وفاة لوبو، قائلا: “لا شيء يمكن أن يعدّك على الإطلاق لفقدان كلب. بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم امتلاك كلب، قد يكون من الصعب فهم الخسارة”.

وتابع: “ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين أحبوا كلبا يعرفون الحقيقة: الكلب ليس مجرد حيوان أليف، إنه أحد أفراد الأسرة وأفضل صديق، ورفيق مخلص، ومعلم ومعالج”.

ونشر دوق ودوقة كامبريدج صورة على حسابهما في تطبيق إنستغرام للكلب لوبو، مصحوبة بتعليق جاء فيه: “بمنتهى الحزن في نهاية الأسبوع الماضي، توفي كلبنا العزيز لوبو”.

وأضاف الأمير وليام وكيت في تعليقهما: “لقد كان في قلب عائلتنا على مدار السنوات التسع الماضية وسنفتقده كثيرا”.

وكان وليام وكيت قد حصلا على الكلب لوبو كهدية بمناسبة زواجهما، من جيمس ميدلتون، شقيق كيت.

وعلق ميدلتون على إنستغرام على وفاة لوبو، قائلا: “لا شيء يمكن أن يعدّك على الإطلاق لفقدان كلب. بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم امتلاك كلب، قد يكون من الصعب فهم الخسارة”.

وتابع: “ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين أحبوا كلبا يعرفون الحقيقة: الكلب ليس مجرد حيوان أليف، إنه أحد أفراد الأسرة وأفضل صديق، ورفيق مخلص، ومعلم ومعالج”.

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