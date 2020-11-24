دوليات

إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول أزمة تيغراي

منذ 44 دقيقة
2 أقل من دقيقة

أفادت مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا الثلاثاء، لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت.

وقال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن “جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين” التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد الى إثيوبيا.

وأضاف المصدر أنه “من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت”.

وقال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن “جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين” التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد الى إثيوبيا.

وأضاف المصدر أنه “من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

خاصإجراءات شاملة.. كيف تلاحق النمسا تنظيم الإخوان؟

منذ أسبوعين

قبل المناظرة الأخيرة.. “تنافس محموم” بين ترامب وبايدن

أكتوبر 18, 2020

خاصالولايات المتأرجحة.. ماذا يمكن أن تفعل في سباق البيت الأبيض؟

منذ 4 أسابيع

السلطات الأميركية تحذر من تهديد إلكتروني “وشيك”

منذ 4 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى