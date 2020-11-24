إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول أزمة تيغراي

أفادت مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا الثلاثاء، لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت.

وقال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن “جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين” التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد الى إثيوبيا.

وأضاف المصدر أنه “من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت”.

وقال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن “جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين” التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد الى إثيوبيا.

وأضاف المصدر أنه “من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت”.