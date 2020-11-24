«التربية»: الكويت تحرز 4 جوائز بمسابقة «حمدان بن راشد» للأداء التعليمي المتميز

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الثلاثاء فوز دولة الكويت بأربع جوائز بمسابقة (حمدان بن راشد آل مكتوم) للأداء التعليمي المتميز في دورتهھا ال22 وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الطالب عبدالوهاب الرفاعي فاز عن فئة الطالب المتميز في حين فازت الطالبة فرح المطوع عن فئة الطالبة المتميزة في الجائزة.ولفتت إلى فوز المعلمة هبة سالمين عن فئة المعلم المتميز وفوز مديرة مدرسة ماريا القبطية منال المطيري عن فئة الإدارة المدرسية المتميزة.وأعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي خلال استقباله وتكريمه للفائزين في مكتبه صباح اليوم عن سعادته واعتزازه بما حققه أبناء الكويت من أربعة مراكز متقدمة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.وتعد هذه الجائزة التربوية حافزا كبيرا للتميز والإبداع في التعليم والبحث العلمي التربوي إقليميا ودوليا حيث تهدف إلى دعم ثقافة التميز في الميدان التعليمي من خلال تهيئة الأجواء المثالية لجميع عناصر المنظومة التعليمية للبحث عن التميز والجودة والإبداع والتطوير في الأداء.