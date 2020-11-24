«التربية»: تجهيز 107 مدارس ليوم الانتخاب

ذكر وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن الوزارة منذ بداية صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة شكلت لجنة عليا ولجان فرعية لتوفير الاحتياجات المطلوبة للعملية الانتخابية.وكشف النجار عن اختيار 102 مدرسة و5 مدارس للجان الرئيسية لعملية الانتخاب التي ستتم في الشهر القادم يوم 5 ديسمبر 2020م، مشيراً إلى أن التنسيق جار مع وزارة العدل والجهات المعنية بشكل يومي بتجهيز المدارس ولتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم ومواجهة أي عطل في المدارس لتكون جاهزة في يوم الانتخاب.وأضاف النجار أن مديري المدارس والشؤون الهندسية ومدير ومراقبي الخدمات العامة، سيحضرون في يوم الانتخاب وذلك لأي ظرف طارئ في المدارس، وسيتم تسخير جميع موظفي وزارة التربية ومسؤوليها لهذا اليوم.وأوضح النجار أنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت لتنظيف الساحات الخارجية للمدارس بعد يوم الانتخابات لتكون جاهزة لدوام العاملين بها.