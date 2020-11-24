«الجمارك»: الاشتباه في آثار مهربة بأمتعة شخصية قادمة من مصر

ضبط رجال الجمرك الجوي قطعاً قادمة من جمهورية مصر العربية يُشتبه بكونها آثاراً فرعونيآ.حيث وردت أمتعة شخصية تم شحنها من مصر ، واشتبه أحد المفتشين الجمركيين بها، فقام بتفتيشها بدقة وعُثر بداخلها على قطع يُشتبه بأنها آثار فرعونيآ تم تهريبها ، وإثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها الى ادارة الاثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون الأداب ، وقد توجّه مدير إدارة الجمرك الجوي بالشكر إلى المفتشين، لتفانيهم في عملهم، وحرصهم وتصديهم لعمليات التهريب المستمرة.وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.