«الداخلية»: إعادة العمل بنظام الوزارة الإلكتروني





ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن توقف نظام وزارة الداخلية الإلكتروني عن العمل صباح اليوم ما أثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفاد بأنه حدث بطء بنظام وزارة الداخلية ما أثر على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين لمدة ساعتين، وعلى الفور تم عمل اللازم من قبل المختصين بالإدارة العامة لنظم المعلومات وتمت عودة النظام الإلكتروني مرة أخرى إلى العمل بشكل طبيعي وجرى استقبال وإنجاز معاملات المراجعين.