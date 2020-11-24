الوزير الجاسم: الانتهاء من إنجاز ثلاثة مشاريع إنشائية حيوية تنموية





قال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الثلاثاء ان البلدية انتهت من إنجاز ثلاثة مشاريع إنشائية حيوية تنموية هي (سوق انجاز للشباب) و(مبنى مواقف السيارات في منطقة شرق) ومبنى (المجلس البلدي الجديد).واوضح الوزير الجاسم في تصريح لـ () ان مشروع سوق انجاز يقع في منطقة الري على مساحة قدرها 16 الف متر مربع ويتكون من 3 صالات مغلقة تحتوي كل صالة على 38 كشكا باجمالي عدد 114 كشكا اضافة الى صالة رابعة للأنشطة الترفيهية و3 كافتيريات.وذكر ان هذا المشروع سوف يستفيد منه الشباب الكويتي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير محلات تجارية لهم بأسعار رمزية بهدف دعمهم وتحفيزهم على الاستمرار في أعمالهم وتحقيق طموحاتهم.وبين ان المشروع الثاني هو مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار في منطقة شرق خلف مجمع دسمان والذي يتسع لعدد 2300 سيارة ويتكون من ستة ادوار وسرداب والذي يهدف الى الحد من الازدحام المروري وتوفير مواقف للسيارات في هذه المنطقة الحيوية.واضاف الجاسم ان المشروع الثالث هو مبنى الامانة العامة للمجلس البلدي الجديد في وسط العاصمة ويلحق به مبنى متعدد الادوار لمواقف السيارات يقع على مساحة قدرها 77ر6 الف متر مربع.واشار الى ان مبنى الامانة الجديد يتكون من 10 ادوار للمكاتب والقاعات اضافة الى قاعة المجلس البلدي وقاعة لكبار الزوار والاستراحات مبينا ان مبنى مواقف السيارات متعدد الادوار الملحق بالمشروع يقع على مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع ويتسع لعدد 632 سيارة.واكد حرص البلدية على العمل وفق احدث التصاميم المعمارية مع الحفاظ على التراث والتاريخ القديم لافتا الى ان البلدية حققت “انجازات مهمة” على صعيد المشاريع الخدمية للمجتمع.واعرب عن فخره واعتزازه بانتهاء البلدية من انجاز هذه المشاريع الحيوية والخدماتية مؤكدا حرص البلدية الدائم على المشاركة بالخدمة المجتمعية بهدف التنمية وخاصة على مستوى المشاريع الشبابية كونهم الثروة الحقيقية للبلاد والطاقة الكامنة للتطوير وابتكار الحلول لمواجهة التحديات.