بلدية «الفروانية»: إزالة 25 إعلان إنتخابي مخالف

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بافرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابيبإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جوله في عموم مناطق المحافظة لإزالة اعلانات المرشحين المخالفه.وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية د . ناصر الرشيدي بفرع بلدية المحافظة بأن الجوله الميدانية التي نفذها المفتشين بالفريق الرقابي جاءت في إطار الجولات الميدانية التي ينفذها المفتشين في عموم مناطق المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة للمرشحين ، ومؤكدا على إنها أسفرت عن إزالة 25 إعلان إنتخابي مخالف من على المنازل بالإضافة الى توجيه عدة انذارات .وأشار إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالإدارة لجولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفه وإزالتها على الفور ، داعيا المرشحين الإلتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة التي تتراوح من 1000 حتى 3000 دينار شاملة تكلفة الإزالة سواء كانت إعلانات مخالفة بالشوارع الرئيسية أو إعلانات المنازل .ولفت إلى إن الفريق الرقابي بفرع البلدية بالمحافظة لن يتهاون في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إعلان مخالف.ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .