محليات

بلدية «مبارك الكبير» تنذر أصحاب البيوت المخالفين للائحة الإعلانات

منذ 60 دقيقة
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وجهت بلدية «مبارك الكبير» إنذارات لأصحاب البيوت المخالفين للائحة الإعلانات.وقال مدير مكتب مدير فرع بلدية مبارك الكبير سعد الشريكة إن البلدية تقوم بجولة تفتيشية لرصد ومخالفة العقارات في محافظة مبارك الكبير المخالفة للائحة الإعلانات بوضع إعلانات غير مرخصة لمرشحين.وأضاف إن محضر المخالفة يضم غرامة تتراوح من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار بسبب التعديات على ملكيات الدولة، حيث تتم إزالة الإعلانات على أملاك الدولة بشكل مباشر من قبل قسم الإزالة.

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