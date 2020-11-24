دراسة “غريبة”.. ما الهاتف الأكثر عرضة للسرقة؟

كشفت دراسة حديثة وفريدة من نوعها، أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة “آيفون” أكثر عرضة لأن تسرق هواتفهم الذكية، مقارنة بمن يستخدمون أجهزة “أندرويد” المنافسة.

واعتمدت الدراسة على بيانات الأشخاص الذين اشتركوا في تأمين للحصول على تعويض في حال تعرضت هواتفهم لأي حادث أو تلف.

وأظهرت البيانات، أن مستخدمي “أندرويد” شكلوا 16 بالمئة من العملاء الذين اشتركوا في تأمين إحدى الشركات، مقابل 10 بالمئة فقط لمستخدمي أجهزة “أبل”.

وشملت البيانات فترة 18 شهرا امتدت حتى يونيو 2020، من خلال ما رصدته شركة التأمين “إنشورنس تو غو” البريطانية.

وأوردت الدراسة أن هواتف “آيفون” أكثر عرضة للسرقة والفقدان مقارنة بأجهزة “أندرويد”.

وبحسب المصدر، فإن 12 بالمئة من الطلبات التي تقدم بها مستخدمو “آيفون” إلى شركة التأمين كانت بسبب السرقة، مقابل 5 بالمئة في حالة “أندرويد”.

كما كانت 4 بالمئة من طلبات التعويض إلى شركة التأمين سببها العطل التقني من قبل مستخدمي “آيفون”، بينما ناهزت النسبة 2 بالمئة فقط في حالة “أندرويد”.

لكن هواتف “آيفون” تفوقت بشكل كبير على “أندرويد”، من ناحية التعرض للضرر الطارئ أو المفاجئ.

وتمت الإشارة إلى العطل الطارئ في 66 بالمئة من الطلبات التي قدمها مستخدمو “آيفون”، بينما وصلت النسبة إلى 80 بالمئة في بلاغات مستخدمي “أندرويد”.

واعتمدت الدراسة على بيانات الأشخاص الذين اشتركوا في تأمين للحصول على تعويض في حال تعرضت هواتفهم لأي حادث أو تلف.

وأظهرت البيانات، أن مستخدمي “أندرويد” شكلوا 16 بالمئة من العملاء الذين اشتركوا في تأمين إحدى الشركات، مقابل 10 بالمئة فقط لمستخدمي أجهزة “أبل”.

وشملت البيانات فترة 18 شهرا امتدت حتى يونيو 2020، من خلال ما رصدته شركة التأمين “إنشورنس تو غو” البريطانية.

وأوردت الدراسة أن هواتف “آيفون” أكثر عرضة للسرقة والفقدان مقارنة بأجهزة “أندرويد”.

وبحسب المصدر، فإن 12 بالمئة من الطلبات التي تقدم بها مستخدمو “آيفون” إلى شركة التأمين كانت بسبب السرقة، مقابل 5 بالمئة في حالة “أندرويد”.

كما كانت 4 بالمئة من طلبات التعويض إلى شركة التأمين سببها العطل التقني من قبل مستخدمي “آيفون”، بينما ناهزت النسبة 2 بالمئة فقط في حالة “أندرويد”.

لكن هواتف “آيفون” تفوقت بشكل كبير على “أندرويد”، من ناحية التعرض للضرر الطارئ أو المفاجئ.

وتمت الإشارة إلى العطل الطارئ في 66 بالمئة من الطلبات التي قدمها مستخدمو “آيفون”، بينما وصلت النسبة إلى 80 بالمئة في بلاغات مستخدمي “أندرويد”.