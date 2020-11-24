سمو الأمير يعزي أسر شهداء الوطن مستذكرا بكل اعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن: الشهيد: برجس عشوي بلال الخالدي والشهيد: سالم راشد شلاب الدوسري والشهيد: وليد إبراهيم عبدالله الجيران والشهيد: منذر نعمان عبدالرزاق السيف والشهيد: حسين علي عبدالله القبندي والشهيد: خالد فراج محمد الدوسري الذين إحتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم.مستذكرا سموه بكل الإعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة.