رياضة

في غياب ميسي.. “أقدام شابة” تسطع مع برشلونة

منذ ساعتين
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سحقت تشكيلة شابة تفتقر إلى الخبرة ويغيب عنها ليونيل ميسي والعديد من اللاعبين البارزين في الفريق الأول لبرشلونة مضيفه دينامو كييف 4-صفر، الثلاثاء، ليبلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم 17 على التوالي.

وبعد بداية متثاقلة في الشوط الأول تقدم العملاق الكتالوني في بداية الشوط الثاني بعد أن أكمل الدولي الأميركي، سيرجينو ديست تحركا سلسا لينهي الكرة في الشباك مسجلا أول أهدافه مع النادي منذ انضمامه من أياكس أمستردام.

وضاعف المهاجم الدنماركي، مارتن بريثويت، الغلة مسجلا أول أهدافه في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في سن 29 عاما من مسافة قريبة.

وهز بريثويت الشباك مجددا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، بينما أكمل البديل أنطوان غريزمان الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع برشلونة متصدر المجموعة السابعة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات ويحجز مكانه في دور الستة عشر.

وبعد بداية متثاقلة في الشوط الأول تقدم العملاق الكتالوني في بداية الشوط الثاني بعد أن أكمل الدولي الأميركي، سيرجينو ديست تحركا سلسا لينهي الكرة في الشباك مسجلا أول أهدافه مع النادي منذ انضمامه من أياكس أمستردام.

وضاعف المهاجم الدنماركي، مارتن بريثويت، الغلة مسجلا أول أهدافه في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في سن 29 عاما من مسافة قريبة.

وهز بريثويت الشباك مجددا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، بينما أكمل البديل أنطوان غريزمان الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع برشلونة متصدر المجموعة السابعة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات ويحجز مكانه في دور الستة عشر.

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