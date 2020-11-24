محافظ العاصمة كرَّم العياضي لجهوده التطوعية في خدمة القادسية

كرم محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، المواطن أنور سالم العياضي، من سكان منطقة القادسية، وذلك لجهوده التطوعية المتميزة في خدمة المنطقة.وقد بادر العياضي بتنظيف وتشجير وإضاءة وتزيين ممشى قطعة 7 في المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية لتنظيف وتجميل حديقة قطعة 7.من جانبه، أكد العياضي أنه «سيحرص على النظافة الدورية لهذه المواقع لتحظى بالمظهر الحضاري المنشود»، لافتا إلى أنه «سيستمر في خدمة وطنه الغالي الكويت ومنطقته التي تربى بين أهلها وربوعها».