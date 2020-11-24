“نزاهة”: دورة تدريبية لمتطوعي “الشفافية” لانتخابات “أمة 2020”

-تستهدف بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية-تسلط الضوء على سلوك “المراقب” وقانون الانتخاب الكويتي أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تنظيم دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية – البالغ عددهم 180 متطوعاً – اليوم وعلى مدى يومين تزامنا مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020.وقالت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم إن الدورة تأتي عقب قرار مجلس الوزراء مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.وبينت أن الدورة تستهدف بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية في إطار جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.وأضافت أن الدورة تهدف ايضا الى تسليط الضوء على سلوك المراقب الانتخابي وقانون الانتخاب الكويتي إضافة إلى شفافية النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد والوقاية منه بمشاركة ممثلين عن (نزاهة) وعن جمعية الشفافية ووزارة الداخلية والمختصين من الاكاديميين.