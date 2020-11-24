وزيرة الشؤون: الكويت ملتزمة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

-“العنف الأسري”.. ركن رئيس لحماية الأسرة وإجراء مهم اتخذته الدولة أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ضرورة التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي لبناء قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة ومنعه.جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحل في ال25 من نوفمبر الجاري.وقالت العقيل ان العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم مؤكدة على ضرورة تكاتف العالم أجمع لوضع برامج وقائية وسن التشريعات اللازمة للتصدي للتمييز الممارس ضدها في بعض المجتمعات.وأوضحت ان دولة الكويت تولي أهمية كبيرة للمرأة وهي ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت الكويت لها بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994 مؤكدة أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع مواد الدستور الكويتي.وأكدت العقيل على اهتمام حكومة دولة الكويت بالمرأة وافراد الاسرة من خلال إقرار قانون الحماية من العنف الاسري موضحة ان هذا القانون ركن رئيسي لحماية الاسرة وإجراء مهم اتخذته الكويت للحد من العنف ضد المرأة.واشارت الى تحقيق المشروع الوطني للكويت بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها.وشددت على أن هذا المشروع جاء كتعبير عن رؤية الكويت 2035 والتي تحدد خطة الكويت الوطنية للتنمية والتي تضمن مستقبلا مستداما ومزدهرا للكويت من خلال مجموعة من الاهداف والغايات التي تمكن الدولة من القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.وبينت ان العنف ضد المرأة ظاهرة تعاني منها المجتمعات الحضارية المختلفة بغض النظر عن المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويشكل انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية مؤكدة بأن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.واكدت العقيل أن دولة الكويت ممثلة بمجموعة من الجهات تشارك في المبادرة العالمية والدولية للامم المتحدة (لون العالم برتقاليا) من خلال إضاءة مبانيها باللون البرتقالي لتكون رسالة واضحة للمجتمع بأهمية وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.يذكر ان الجهات والاماكن التي سيتم إنارتها باللون البرتقالي بتاريخ 25 نوفمبر ولمدة 16 يوما هي مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة ايكويت للبتروكيماويات وأبراج الكويت والامانة العامة للمجلس الاعلى التخطيط والتنمية وبورصة الكويت وبرج الحمراء وبنك الخليج وبنك الكويت الوطني وبنك ‏برقان ‏(فرع السلام وفرع العديلية وفرع بيان) وشركة زين والمركز العلمي و‏معهد دسمان‏ للسكري ومؤسسة الكويت التقدم العلمي ومجمع (‏360 مول) ومجمع (الكوت مول).