وزير المالية يترأس وفد البلاد بالمنتدى الـ5 للمالية العامة في الدول العربية





شاركت الكويت اليوم الاثنين في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية عبر الاتصال المرئي والتي كانت بعنوان (تنمية الاقتصاد الكلي وآفاقه) واستعرضت التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت وزارة المالية الكويتية في تصريح صحفي إن الوزير براك الشيتان ترأس الجلسة الأولى من المنتدى بصفته رئيس مجلس وزراء المالية العرب.وأوضحت أن الجلسة تطرقت إلى عدة موضوعات منها انخفاض أسعار النفط والتوقعات المستقبلية مع التركيز على التحديات الرئيسية للسياسة المالية العامة وتأثيرها على المنطقة العربية.وأضافت أنه شارك في الجلسة الاولى وزير المالية والاقتصاد في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالوكالة في السودان الدكتورة هبة علي ومدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.وبينت أن الجلسة الثانية للمنتدى التي كانت بعنوان (نظم الضمان الاجتماعي وسبل تقويتها) ترأسها وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط وتطرقت إلى سبل تعزيز وتقوية نظم الضمان الاجتماعي في ظل تزايد البطالة والفقر جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وذكرت أنه شارك في الجلسة الثانية وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس ونائب رئيس بنك التنمية الأمريكي ونائب الوزير في وزارة المالية المكسيكية الدكتور سانتياغو ليفي ووزير المالية في الجزائر أيمن بن عبدالرحمن ووكيل وزارة المالية في عمان ناصر بن خميس الجشمي ومدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي فيتور جاسبار.