ولي عهد البحرين: لن ننسى مواقف الأشقاء بالكويت والسعودية والإمارات على دعمهم المستمر





قال ولي العهد رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الاثنين ان بلاده لن تنسى المواقف التاريخية للأشقاء بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر عبر مختلف المحطات.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء في كلمة ألقاها ولي العهد البحريني خلال الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم عن بعد.ووفق الوكالة ذكر ولي عهد البحرين ان بلاده لن تنسى ما قدمته هذه الدول الشقيقة (الكويت والسعودية والامارات) من دعم استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.واضاف الامير سلمان ان مساعي تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والسلام العالمي ومكافحة (الإرهاب) والتطرف تتطلب زيادة التعاون البناء مع الدول العربية الشقيقة وبقية دول العالم الحليفة والصديقة.واعرب عن الفخر والاعتزاز بالدور المحوري والريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة المساعي وتنسيق الجهود الدولية لإعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال رئاستها لمجموعة العشرين (جي 20).