أبطال أوروبا.. رونالدو وموراتا يصعدان بيوفنتوس لدور الـ16

تأهل يوفنتوس إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قاده هدف من كريستيانو رونالدو وضربة رأس من البديل ألفارو موراتا للفوز 2-1 على فرنس فاروش المجري، الثلاثاء.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي صعد أيضا لأدوار خروج المهزوم عقب تغلبه 4-صفر على دينامو كييف.

ولدى كل من فرنسفاروش ودينامو نقطة واحدة وسيتنافسان على التأهل للدوري الأوروبي.

وتقدم الفريق المجري على نحو مفاجئ في الدقيقة 19 عبر ميرتو أوزوني قبل أن يعادل رونالدو النتيجة في الدقيقة 35 بتسديدة جيدة بقدمه اليسرى من 20 مترا بعد أن أُلغي له هدف بداعي التسلل.

وسدد يوفنتوس في إطار المرمى مرتين في الشوط الثاني قبل أن تمر ضربة رأس موراتا في الدقائق الأخيرة من أسفل دينيس ديبوش حارس فرنسفاروش وتتجاوز خط المرمى عقب كرة عرضية جيدة من اليمين عن طريق خوان كوادرادو.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي صعد أيضا لأدوار خروج المهزوم عقب تغلبه 4-صفر على دينامو كييف.

ولدى كل من فرنسفاروش ودينامو نقطة واحدة وسيتنافسان على التأهل للدوري الأوروبي.

وتقدم الفريق المجري على نحو مفاجئ في الدقيقة 19 عبر ميرتو أوزوني قبل أن يعادل رونالدو النتيجة في الدقيقة 35 بتسديدة جيدة بقدمه اليسرى من 20 مترا بعد أن أُلغي له هدف بداعي التسلل.

وسدد يوفنتوس في إطار المرمى مرتين في الشوط الثاني قبل أن تمر ضربة رأس موراتا في الدقائق الأخيرة من أسفل دينيس ديبوش حارس فرنسفاروش وتتجاوز خط المرمى عقب كرة عرضية جيدة من اليمين عن طريق خوان كوادرادو.