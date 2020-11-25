«العدل» تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج» من الكويتيين (ذكور – إناث)

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج» من الكويتيين (ذكور – إناث).والشروط المطلوبة للتعيين وهي:1 – الحصول على إجازة الحقوق أو الشريعة (تخصص فقه وأصول فقه) من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها، وذلك لخريجي العام الجامعي (۲۰۲۰/۲۰۱۹) فقط.۲ – ألا يقل المعدل الجامعي عن (٢.٦٧) نقطة من سلم الأربع نقاط ولا يقل عن (۸۰%) وفقا للنظام المئوي أو ما يعادلها من الأنظمة الأخرى.3 – عدم سبق التقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل.4 – ألا يزيد السن على (٢٦) سنة ميلادية وقت الحصول على الشهادة الجامعية.5 – عدم سبق العمل بالشهادة الجامعية لدى إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.6 – عدم سبق الحكم بالإدانة تأديبية أوجنائية بجريمة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تباعد بينه وبين حسن السلوك.7 – ثبوت اللياقة الصحية للوظيفة.8 – اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختبار، ويشترط لدخول المقابلة الشخصية اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بنجاح وذلك وفقا للنظام المعمول به في هذا الشأن.9 – يتم تعيين المقبولين على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة (باحث قانوني مبتدئ) ويحصل كل منهم على المزايا المادية والبدلات المقررة لهذه الوظيفة ويخضع المقبولون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حسب القرارات اللوائح المنظمة في هذا الشأن، وفقا لما تقتضيه طبيعة الوظيفة وحاجتها ويتم نقلهم من وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) إلى وظيفة (وكيل نيابة ج) بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.10 – يجب تقديم الطلبات في الفترة من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۲۹، وحتى السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ الساعة (12) ليلا، علما انه سيتم استبعاد الطلبات المقدمة بعد الميعاد.وحدد الإعلان المستندات المطلوبة وهي:٭ صورة شخصية.٭ صورة البطاقة المدنية.٭ صورة شهادة الميلاد.٭ صورة شهادة الجنسية.٭ شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.٭ شهادة بعدم سابقة الحكم عليه.٭ الشهادة الجامعية مبينا فيها التقدير العام أو معدل التخرج وكشف الدرجات، وإذا كان المؤهل العلمي من خارج الكويت فيجب إحضار معادلة مصدقة من وزارة التعليم العالي.ولفت الإعلان إلى ضرورة دخول المتقدم على موقع وزارة العدل: https://www.moj.gov.kw على رابط (خدمات التوظيف للاطلاع على الشروط وتعبئة استمارة طلب شغل الوظيفة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.وأوضحت وزارة العدل ان الرابط سوف يتم تفعيله الساعة AM 12:00 يوم الأحد الموافق 29 الجاري وسيتم إغلاقه يوم السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ الساعة 12:00 ليلا. ويتعهد المتقدم بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة، علما انه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة.