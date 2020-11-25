القنصل الكويتي بدبي: الإمارات والكويت يجمعهما التاريخ والإرث المشترك





اكد القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي اليوم الأربعاء أن الإمارات والكويت يجمعهما التاريخ والارث المشترك مشيرا الى متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.جاء ذلك خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها القنصلية الكويتية بدبي بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني ال49. وأقيمت الاحتفالية بمشاركة مدير عام مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة في دولة الإمارات.واكد الرشيدي في كلمته ان العلاقات الكويتية الإماراتية متشعبة وتشمل كافة اوجه التعاون تجلت بوضوح من خلال عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي بلغت 33 اتفاقية منذ عام 1972 وحتى الان في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 4 مشاريع خلال الفترة ذاتها.وأضاف ان التعاون في مجال التعليم لا يزال يشهد تطورا مستمرا بوجود أكثر من 730 طالب وطالبة كويتيين مبتعثين في الجامعات الإماراتية بمختلف التخصصات.وأوضح ان العلاقات الاقتصادية تشهد كذلك نموا مضطردا بوجود عشرات الشركات الكويتية العاملة في السوق الإماراتي تساهم بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الإماراتي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من مليار دينار كويتي في عام 2019 لوحده.واشار الى ان حركة الطيران بين البلدين هي دليل واضح على عمق الروابط الاخوية بين الشعبين الإماراتي والكويتي حيث بلغت عدد الرحلات الجوية التي سيرتها الشركات الوطنية حوالي 23 الف رحلة بإجمالي مسافرين بلغ 7ر2 مليون مسافر للفترة بين يناير 2019 و مارس 2020 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وشدد على ان الكويت والامارات توليان العلاقات الثنائية اهمية خاصة تدفعها لآفاق جديدة مؤكدا ان قيادة البلدين متمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “يدفعون دائما رؤيتهما المشتركة في تأصيل روابط الاخوة والمصير المشترك الى الامام”.وتقدم القنصل بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني ال 49 ويوم الشهيد متمنيا دوام الازدهار والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة.كما شكر الرشيدي في ختام كلمته خطوط الدفاع الأولى في الإمارات على ما يبذلونه من جهود للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “سائلا المولى عز وجل بأن يديم على دولة الامارات الشقيقة نعمة الامن والامان ولشعبها والمقيمين على أرضها الصحة والعافية”.يذكر ان القنصلية الكويتية تقيم احتفالية خاصة بمناسبة العيد الوطني الإماراتي كل عام يشارك فيها عدد كبير من مسؤولي البلدين وفعاليات ثقافية وفنية مختلفة.