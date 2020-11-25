المنفوحي: جائزة أفضل مدير بلدية نتاج لجهود مخلصة بذلها زملائي من قياديين وموظفين





فازت دولة الكويت بجائزة التميز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.واعرب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () والذي حصل على جائزة أفضل مدير بلدية في الوطن العربي عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة غير المسبوقة والتي أقيمت للمرة الأولى علي صعيد العالم العربي.وأهدى المنفوحي الجائزة الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مبينا ان الجائزة هي نتاج دعم القيادة السياسية لنا طوال السنوات الماضي.وعبر عن سعادته لاقتران اسمه بجائزة تحمل اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي له باع كبير في ميادين التنمية قائلا انه لشرف كبير أن يقترن اسمي بمسمى جائزة تحمل اسم قائد عربي من طراز خاص له باع كبير في ميادين التنمية في الوطن العربي بفكره الراقي ودعمه المستمر لكافة المؤسسات والجهات والأفراد والرامي لتطوير المدن العربية وساكنيها.وافاد المنفوحي ان “هذه الجائزة هي نتاج جهود مخلصة بذلها زملائي في بلدية الكويت من قياديين وموظفين ولا شك أنها تحملنا مسؤولية مضاعفة أثق أننا سنتعاون جميعا لنكون لها”.وقال ان الجائزة تحمل بلدية الكويت المزيد من المسؤولية مؤكدا الاستمرار بالعطاء والعمل بأقصي جهود ممكنة في سبيل تطوير أجهزة البلدية وبلوغ المكانة التي تستحقها بين بلديات العالم.يذكر ان معايير تقييم الجائزة احتوت على الانجازات والنتائج المؤثرة التي حققتها بلدية الكويت بقيادة المهندس أحمد المنفوحي وتأثيرها على الانسان والمجتمع وتنافس عليها خمسة آلاف مشارك في مجال البلديات.