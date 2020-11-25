المنفوحي يحصل على جائزة أفضل مدير بلدية بالوطن العربي

حصل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، على جائزة أفضل مدير بلدية في الوطن العربي، وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي التي أقامتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وتعتبر جائزة التميز العربي هي الجائزة الأولى من نوعها في العالم العربي، فيما أقيم حفل إعلان النتائج اليوم الأربعاء، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.