بلدية «الجهراء»: تحرير 6 مخالفات وتوجيه 3 إنذارات بجوله على الصالونات النسائية

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بافرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي النسائي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء ممثلا في الفريق الرقابي النسائي بمراقبة الأسواق تنفيذ جوله ميدانية على الصالونات النسائية ومحلات الخياطين بمنطقة الجهراء للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية ولائحة المحلات والإعلانات.وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محسن الدويخ بفرع بلدية المحافظة بأن الجوله الميدانية التي نفذتها المفتشات بالفريق الرقابي النسائي جاءت في إطار تطبيق القرار 127/ 2020 للمرحله الإنتقالية الرابعة وبعض الأنشطه من المرحله الخامسة للتأكد من إلتزام الصالونات النسائية بتنفيذ الإشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وإستخدام المعقمات والمطهرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فضلا عن التأكد من إلتزامهم بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات .وقال الدويخ بأن الجوله أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لتشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور بالإضافة الى توجيه 3 انذارات لمخالفة الإشتراطات الصحية .وأشار إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالإدارة لجولاتهم الميدانية على جميع المحلات وصالونات الرجال والصالونات النسائية في عموم مناطق المحافظة للتأكد من تنفيذ الإشتراطات الصحية و لشروط ولوائح وانظمة البلدية ، مؤكدا على أنهم لا يألوا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين وتحرير مخالفات بحقهم .ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .