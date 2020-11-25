دائرة “منبعجة” تثير السخرية في ملعب برازيلي

في لقاء جمع فريقي كامبي وبارانافاي بدوري محلي برازيلي، أثارت خطوط الملعب المشوهة سخرية المتفرجين وحفيظة حكام المباراة.

ورسمت دائرة المنتصف بشكل منبعج، كما كان خط المنتصف غير مستقيم، بالمباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الثالثة لولاية بارانا جنوبي البرازيل، على ملعب “خوسيه غاربليني”.

ورغم تحفظ الحكم فاغنر مالفييرو سيلفا الذي أشار إلى الخطوط المعيبة التي لا تتناسب مع المعايير، فإن المباراة أجريت بشكل طبيعي، وفقا لشبكة “غلوبو سبورتس” الرياضية البرازيلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الملعب مملوك للولاية، التي اعتبرت أن علامات الخط “مسؤولية الأندية”.

وأعلن نادي كامبي صاحب الملعب الذي خسر المباراة بهدفين نظيفين، أن الخطوط غير الصحيحة وراءها راعي الأرض المحلي، ووعد بإعادة رسمها وفقا للمعايير المتبعة في الأيام المقبلة.

ورسمت دائرة المنتصف بشكل منبعج، كما كان خط المنتصف غير مستقيم، بالمباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الثالثة لولاية بارانا جنوبي البرازيل، على ملعب “خوسيه غاربليني”.

ورغم تحفظ الحكم فاغنر مالفييرو سيلفا الذي أشار إلى الخطوط المعيبة التي لا تتناسب مع المعايير، فإن المباراة أجريت بشكل طبيعي، وفقا لشبكة “غلوبو سبورتس” الرياضية البرازيلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الملعب مملوك للولاية، التي اعتبرت أن علامات الخط “مسؤولية الأندية”.

وأعلن نادي كامبي صاحب الملعب الذي خسر المباراة بهدفين نظيفين، أن الخطوط غير الصحيحة وراءها راعي الأرض المحلي، ووعد بإعادة رسمها وفقا للمعايير المتبعة في الأيام المقبلة.