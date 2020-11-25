سمو الأمير يبعث برقية تعزية إلى أسرة الشهيد مشعل الخليفي

بعث سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن الشهيد مشعل إبراهيم يوسف الخليفي الذي إحتضنه ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته، مستذكراً سموه بكل الإعتزاز تضحياته ودوره البطولي في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائه الزكية في سبيل ترابه، سائلاً سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



