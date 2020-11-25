مجلس الأمن يعتمد بيان صحفي حول المفقودين الكويتيين

اعتمد مجلس الامن الدولي بيانا صحفيا رحب فيه بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.ورحب اعضاء المجلس في البيان مساء امس الثلاثاء بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية معربين عن تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأشاد المجلس بالدعم اللوجستي الذي تقدمه بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق كما اثنى على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية لدورهما في تنفيذ قرار حل القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.وأشار المجلس إلى إعادة سبعة رفات تعود لأسرى ومفقودين كويتيين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990 فيما شجع حكومة العراق على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة ولاسيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.