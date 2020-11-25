وزير الخارجية: نتشارك مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

– ممتنون للالتزام الأميركي بأمن المنطقة.. وحريصون على العمل الثنائي لمواجهة التحديات-مايك بومبيو: نشكر الكويت على جهودها في مكافحة الإرهاب-توقيع مذكرة تعاون مشتركة بشأن البحوث العلمية ومشاركة المعلومات أكد وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، اليوم، أهمية العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، معرباً عن الامتنان لـ”للالتزام الأميركي بأمن المنطقة”.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيخ أحمد الناصر ونظيره الأميركي، مايك بومبيو، في العاصمة واشنطن، وذلك في اختتام أعمال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة، الذي انطلق في التاسع من نوفمبر الجاري، وعقدت جلسات عمله (عن بعد).وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مواصلة أعمال لجان الحوار الاستراتيجي المشترك، انطلاقاً من العلاقات التاريخية المشتركة، وبما يحقق مصلحة البلدين الصديقين وتطلعات شعبيهما، منوهاً بالحرص المشترك على مواجهة التحديات.من جانبه، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لديها علاقات قوية وتاريخية مع الكويت، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون مشتركة بشأن البحوث العلمية ومشاركة المعلومات.وأعرب عن شكره لدولة الكويت، للعمل الذي تقوم به لدعم جهودنا في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى العمل على حرمان طهران من الحصول على الأسلحة النووية.ويعتبر الحوار الاستراتيجي الأمريكي- الكويتي الذي انطلق لأول مرة بين البلدين قبل أربع سنوات إطارا رئيسيا يتم من خلاله تنسيق العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وجاء الحوار هذا العام مكملا للنجاحات التي تحققت في السنوات السابقة بما في ذلك اتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بشأن التدريب على مكافحة الإرهاب والتعليم العالي والأمن السيبراني ومكافحة المخدرات وأمن الجمارك.وشهد الحوار الاستراتيجي توقيع ما يزيد عن 34 مذكرة اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات منها التعاون الأمني والتعليمي والقنصلي وغيرها ضمن مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.وتعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للطلبة الكويتيين المبتعثين حيث بلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الأمريكية حوالي 8000 طالب وطالبة في عام 2020.وشاركت في الحوار ضمن مجموعات الحكومية الكويتية وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.كما شاركت ضمن تلك المجموعات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجهاز الامن الوطني ووزارة التجارة والصناعة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.