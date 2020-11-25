وزير الخارجية يلتقي أعضاء السفارة بواشنطن ورؤساء المكاتب الفنية الملحقة

عقد وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لقاء مع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية الملحقة في واشنطن ضمن مشاركته في الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان يوم امس ان الشيخ الدكتور احمد الناصر نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة والمكاتب الفنية الملحقة في رعاية مصالح المواطنين في الخارج لاسيما الجهود الكبيرة التي بذلت خلال مراحل إعادة المواطنين إلى الكويت إثر تداعيات انتشار فيروس (كورونا).كما نقل توجيهات القيادة السياسية إلى كافة ممثلي الجهات بضرورة تذليل أية عوائق أمام المواطنين الكويتيين سواء الذين يتلقون العلاج أو الطلبة الدارسون في الولايات المتحدة أو الموجودون بغرض السياحة مؤكدا اهمية العمل على تعزيز العلاقات مع الجانب الامريكي في مختلف المجالات والسعي إلى تطوير آليات العمل في مختلف المكاتب في سبيل التوصل إلى الاستجابة المثالية لاحتياجات المواطنين.واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رؤساء المكاتب الفنية حول الجهود التي يقومون بها وأهم الأفكار المطروحة في سبيل تطوير الأداء ورفع مستوى التعاون.من جانبه اعرب السفير الشيخ سالم عبدالله عن تقديره لهذا اللقاء المهم والتوجيهات الصادرة من وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة مؤكدا استمرار السفارة والمكاتب الفنية الملحقة في العمل من أجل تذليل كافة العوائق أمام المواطنين وتعزيز مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة.