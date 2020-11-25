وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم بين صندوق “التنمية العربية” والوكالة الأميركية للتنمية الدولية





وقع وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.ويأتي هذا التوقيع اليوم الثلاثاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى العاصمة الأميركية واشنطن.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات.وحضر مراسم التوقيع سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.