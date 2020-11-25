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وزير الديوان الأميري ينقل تعازي صاحب السمو في وفاة رئيس موريتانيا الأسبق

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قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ظهر اليوم بزيارة إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لدى دولة الكويت حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت وذلك بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.

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