وكيل وزارة الداخلية يستقبل سفير باسكتان لدى البلاد

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020، سفير جمهورية باكستان الإسلامية سعادة/ سيد سجاد حيدر .وفي بداية اللقاء رحب الفريق النهام بضيفه وتبادل معه الأحاديث الودية، وتم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب الأمني، والتي تؤدي إلى مزيد من العلاقات بين البلدين الصديقين.واكد الفريق النهام على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية باكستان، لافتا إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تعزز الروابط الأخوية بين البلدين.ومن جانبه توجه سعادة سفير دولة باكستان بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما تلقاه الجالية الباكستانية من رعاية واهتمام، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين.