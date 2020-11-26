رياضة

اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة.. وتكهنات تلاحقه

منذ 28 دقيقة
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ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، أن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ميدو جابر، اختفى في ظروف غامضة من فندق إقامة الفريق.

وأعلن المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، اختفاء اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح “ميدو جابر حاول دخول غرفته في فندق إقامة الفريق، لكنه فوجئ بأن كارت دخول الغرفة لا يعمل، وطُلب منه النزول إلى الاستقبال في الدور الأرضي لتفعيل الكارت”.

وتابع: “بعد نزول ميدو جابر إلى استقبال الفندق طلب شخصين التصوير معه، وبعد الصورة اصطحباه إلى خارج الفندق ليختفي اللاعب تماما بعد أن أغلق هاتفه”.

وعن هوية الخاطفين قال البطاوي: “لا أعرف ما الذي حدث وما السبب في اختطاف أو اختفاء اللاعب، قد يكون أشخاص أو أندية لا نعلم شيء حتى الآن”.

وذكر المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا: “طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتقديم بلاغا في قسم الشرطة، اختفائه يثير دهشتنا”.

وثارت تكهنات بشأن انتقاله لفريق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد البطاوي قائلا: “لا أستطيع القول الحادث غريب، ويبدو إنه كذلك لكن من فعل ذلك لا أعرف”.

واستطرد: “صفقة ميدو جابر انتهت لصالحنا تماماً، ونادي مصر للمقاصة حصل على أمواله التي تم سحبها اليوم من حساب نادي سيراميكا كليوباتر، وينقصنا فقط قيد اللاعب، ولذلك لا يمكن أن يكون ذلك لكي ينتقل إلى نادي أخر”.

من جانبه، قال مصطفى جابر شقيق لاعب الأهلي والمقاصة السابق إن إدارة النادي أبلغته بان هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

يذكر أن ميدو جابر بدأ مسيرته في نجح حمادي وانتقل للمقاصة ومنه للأهلي في 2016 وبعد 3 أعوام عاد للنادي الفيومي مجددا.

ومع بداية الانتقالات الجديدة للموسم المقبل انضم ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا، أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وأعلن المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، اختفاء اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح “ميدو جابر حاول دخول غرفته في فندق إقامة الفريق، لكنه فوجئ بأن كارت دخول الغرفة لا يعمل، وطُلب منه النزول إلى الاستقبال في الدور الأرضي لتفعيل الكارت”.

وتابع: “بعد نزول ميدو جابر إلى استقبال الفندق طلب شخصين التصوير معه، وبعد الصورة اصطحباه إلى خارج الفندق ليختفي اللاعب تماما بعد أن أغلق هاتفه”.

وعن هوية الخاطفين قال البطاوي: “لا أعرف ما الذي حدث وما السبب في اختطاف أو اختفاء اللاعب، قد يكون أشخاص أو أندية لا نعلم شيء حتى الآن”.

وذكر المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا: “طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتقديم بلاغا في قسم الشرطة، اختفائه يثير دهشتنا”.

وثارت تكهنات بشأن انتقاله لفريق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد البطاوي قائلا: “لا أستطيع القول الحادث غريب، ويبدو إنه كذلك لكن من فعل ذلك لا أعرف”.

واستطرد: “صفقة ميدو جابر انتهت لصالحنا تماماً، ونادي مصر للمقاصة حصل على أمواله التي تم سحبها اليوم من حساب نادي سيراميكا كليوباتر، وينقصنا فقط قيد اللاعب، ولذلك لا يمكن أن يكون ذلك لكي ينتقل إلى نادي أخر”.

من جانبه، قال مصطفى جابر شقيق لاعب الأهلي والمقاصة السابق إن إدارة النادي أبلغته بان هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

يذكر أن ميدو جابر بدأ مسيرته في نجح حمادي وانتقل للمقاصة ومنه للأهلي في 2016 وبعد 3 أعوام عاد للنادي الفيومي مجددا.

ومع بداية الانتقالات الجديدة للموسم المقبل انضم ميدو جابر إلى سيراميكا كليوباترا، أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

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