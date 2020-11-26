الاجتماع الخليجي الـ18 للاثار يناقش تقرير الكويت عن «التقنيات الأثرية»

قال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور بدر الدويش إن الاجتماع ال18 للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون الخليجي يمثل المكانة والاهتمام الذي توليه دول المنطقة بالآثار والمتاحف.وأضاف الدويش في تصريح صحفي اليوم الخميس أن الاجتماع الذي عقد (عن بعد) أمس الأربعاء واستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون والآثار بالإمارات الشيخ سالم القاسمي اطلع خلاله المجتمعون على تقرير دولة الكويت عن الخطة التنفيذية لمواجهة جائحة كورونا وتأثيرها على مجال الاثار والمتاحف ومتابعة مشروع خطة التنمية (التقنيات الأثرية).وأوضح أن المشروع اعتمد على جهود فريق الآثار الكويتي بعمل صيغة للمواقع الاثرية في جزيرة فيلكا وترميمها بالإضافة الى تسييج المواقع الاثرية لحمايتها والحفاظ عليها وتشكيل فريق طوارئ لمتابعة الوضع الميداني وتأجيل الأعمال الميدانية للبعثات الاجنبية المشتركة الخاصة بالمسح والتنقيب الاثري.وذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التنقيب الأثري في موقع (سعيدة) بجزيرة فيلكا والتخطيط لاستكمال أعمال التنقيب الأثري للبعثة الخليجية المشتركة في نفس الموقع في سبتمبر 2021.وبين أن التقرير الكويتي آنف الذكر تضمن كذلك متابعة حماية التراث الكويتي والعمل على تركيب كاميرات في منطقة التنقيبات الأثرية في جزيرة فيلكا.وقال الدويش إن تقرير الكويت تضمن أيضا استغلال فترة إغلاق المتاحف وتشكيل فريق عمل طوارئ لمتابعة أعمال الصيانة الكاملة والقيام بصيانة الأبوام الخشبية الكبيرة الموجودة في متحف الكويت الوطني (المهلب – أعوام المتحف البحري الثلاثة).ولفت إلى أن الاجتماع تضمن أيضا الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف وأيضا مذكرة الأمانة حول التدريب وأيضا مذكرة برنامج المسح الأثري والتنقيب والمذكرة الخاصة حول رؤى وأفكار تعزز من تطوير ودعم التعاون في مجال الاثار والمتاحف.وأشار إلى أن البيان الختامي للاجتماع أكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي مبينا أن الاجتماع المقبل ال19 ستستضيفه مملكة البحرين في شهر نوفمبر العام المقبل.